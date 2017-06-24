Konya bayram namazı vakti 2017 Konya bayram namazı saat kaçta?

Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2017 Ramazan Bayramı’nın idrak edileceği günlerin yaklaşmasıyla, 2017 Konya bayram namazı vakti ilde yaşayan vatandaşların merak konusu. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. İşte, Konya bayram namazı vakti!

KONYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Konya Ramazan Bayramı namaz saati Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı. Konya bayram namazı saat 06:13’te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.