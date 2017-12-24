Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya hava durumu son dakika Pazartesi 25 Aralık kar yağışı uyarısı

Konya hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Konya Pazartesi 25 Aralık kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki Pazartesi okullar tatil mi olacak? Milyonlarca veli ve öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları haberimizde! Konya’da kar yağışı yolları olumsuz etkiledi. Konya hava durumu tahmininde 24 Aralık 2017 pazar günü için kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji 30 şehirde kar alarmı verdi. Kar tatili için gözler bu illerin valiliğine döndü. 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı Konya'daki kar yağışının durumuna bağlı olduğu söylendi. Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek. İşte merak edilen Konya hava durumu son dakika Okullar yarın tatil mi? Konya Pazartesi 25 Aralık kar yağışı uyarısı haberimizde…

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da beklenen kar yağışı 24 Aralık pazar günü geliyor. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı 5 günlük Konya hava durumu tahminine göre kar yağışı özellikle pazar günü kuvvetli olacak. Yeni haftada ise kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakacak.

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda 23 Aralık cumartesi günü 17 ilde etkili olan kar yağışının 24 Aralık pazar günü etkisini artıracağı bilgisi bulunuyor. Kuvvetli kar yağışından etkilenecek iller listesi hayli kabarık. 30 ili vuracak olan kar yağışının 25 Aralık 2017 pazartesi günü okulların tatil edilmesine sebep olabileceği bildiriliyor. Kar yağışının durumuna göre pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği karar verecek.

Konya Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

KONYA’DA OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?

Konya Valiliği pazar gecesi kar yağışının durumuna göre 25 Aralık pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

Kar yağışı 24 Aralık 2017 pazar günü de yurdun büyük bir bölümünü kaplayacak ve 32 ilde kuvvetli şekilde etkili olacak. Pazar günü kar beklenen 32 il de şunlar: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Bursa, Sakarya, Düzce, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Muş.

KONYA ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Konya’da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Türkiye’yi hafta sonunda etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da da kendisini gösterdi. Kent merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kara dönüşen ve etkili olan yağışla birlikte kent beyaza büründü. Aralıklarla yağan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezinde ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Karyağışıyla birlikte vatandaşlar kar yağışı altında gezip, fotoğraf çektirirken, bazıları da kartopu oynayarak eğlendi. Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten Konyalılar, yağışların başta çiftçiler olmak üzere kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.