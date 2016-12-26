Konya yarın 29 Aralık okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması
Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Konya da yoğun kar yağışının etkili olduğu illerden biri. Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette en çok aranan konulardan biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü Konya Valiliği'nde. Yarın okullar tatil olacak mı? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklaması anında haberimizde olacak.
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Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir.
Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DE TATİL
Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
SEYDİŞEHİR'DE DE TATİL KARARI
Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kar trafikte de aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Özellikle Seydişehir- Antalya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar ise zincir bulundurarak geçişlerine izin veriliyor.
Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü de ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların ve Halk Eğitim Merkezlerinin tatil olduğu açıklandı.
Yarın 28 Aralık Çarşamba Konya'da şuan için herhangi bir tatil açıklaması yok. Kar tatili konusunda gelecek son dakika açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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