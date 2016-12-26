Konya yarın 29 Aralık okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın Konya'da yine kar yağışı etkili olacak. "Yarın Konya'da okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı İnternette en çok arananlardan oldu. Kar yağışının etkili olduğu Konya'da yarın okullara kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Konya Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden vebölümünden ulaşabileceksiniz.

KONYA'DA 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerin başında gelen Konya'da yarın 29 Aralık Perşembe okullara kar tatili olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten yapılacak son dakika kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

28 Aralık Çarşamba Konya'da kar yağışı etkisini göstermesine rağmen herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı.

27 ARALIK SALI KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir.

Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DE TATİL

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

SEYDİŞEHİR'DE DE TATİL KARARI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kar trafikte de aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Özellikle Seydişehir- Antalya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar ise zincir bulundurarak geçişlerine izin veriliyor.

Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü de ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların ve Halk Eğitim Merkezlerinin tatil olduğu açıklandı.

Yarın 28 Aralık Çarşamba Konya'da şuan için herhangi bir tatil açıklaması yok. Kar tatili konusunda gelecek son dakika açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.