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27 Aralık yarın Konya'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Konya da yoğun kar yağışının etkili olduğu illerden biri. Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü bu akşam Konya Valiliği'nde. Yarın okullar tatil olacak mı? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklaması anında haberimizde olacak.

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Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgileri göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından Konyalılar "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu Konya'da yarın 27 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın 27 Aralık Salı okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Konya Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.

 

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
YARIN 27 ARALIK KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
 

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir.

Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DE TATİL

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Selçuk Üniversitesinde yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü üniversitemiz genelinde (Silifke-Taşucu MYO hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 

SEYDİŞEHİR'DE DE TATİL KARARI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu. 

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kar trafikte de aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonrası bugün öğleden sonra ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Özellikle Seydişehir- Antalya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar ise zincir bulundurarak geçişlerine izin veriliyor.
Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2016 Salı günü de ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların ve Halk Eğitim Merkezlerinin tatil olduğu açıklandı. 

 
YURTTA HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 

Yorumlar

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y kişisi26.12.2016 21:30
orta dereceli okullara lise gırıyomu
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