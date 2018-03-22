Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Konya'da 4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

Dışarıda oynayan çocuklar, Naşire Kabadayı'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya'da 4'üncü katın penceresinden düşen 64 yaşındaki Naşire Kabadayı, yaşamını yitirdi.Bugün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Naşire Kabadayı, evinin penceresinden beton zemine düştü. Dışarıda oynayan çocuklar, Kabadayı'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
 
 
Cesedi, otopsi için morga kaldırılan Kabadayı´nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA