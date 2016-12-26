Bitkin düşen akbabayı bulup zabıtaya teslim etti
Konya’nın Kulu ilçesinde, Düden Gölü yakınlarında karlar üzerinde bitkin halde bulunan akbaba zabıta ekiplerine teslim edildi.
- İHA
İlçeye bağlı Karapınar Mahallesinde ikamet eden Kerem Adıgüzel, Düden Gölü yakınlarında karlar üzerinde bitkin halde yatan akbabayı fark etti. Yanına gittiği akbabayı alarak evine götüren Kerem Adıgüzel, akbabanın karnını doyurduktan sonra bir yakınını arayarak ne yapması gerektiği konusunda bilgi aldı. Yakınlarıyla görüştükten sonra Kerem Adıgüze, akbabayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta tarafından alınan akbabanın Konya Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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