Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Serkan Yener (33) idaresindeki B HH 9695 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 11. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü, otomobildeki Halil İbrahim (65), Türkan (63) ve Halil Eymen Yener (8) ile Hasan ve Onur Güler (19) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralanan dedesini görmek isteyen bir çocuğu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.