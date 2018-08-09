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Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Ertuğrul Bulut idaresindeki 07 AAR 132 plakalı otomobil, Karaaslandede Mahallesi Çıkma Sokak'ta Recep Yalçın yönetimindeki 42 EC l06 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada otomobildeki Ertuğrul, Fevzi, Beyza ve Fadime Bulut yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Fadime Bulut, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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