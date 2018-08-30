Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ahmet Demir'in (32) kullandığı 42 RC 367 plakalı kamyon, Doğanhisar ilçesi Yenidoğanhisar Caddesi Yenice kavşağı yakınlarında, park halinde bulunan 42 VF 324 plakalı tıra çarptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazada, kamyon sürücüsü Demir ile yanında bulunan Erhan Gözel (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesetler, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçlar, olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA