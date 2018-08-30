Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, kamyon sürücüsü Demir ile yanında bulunan Erhan Gözel (33) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cesetler, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçlar, olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.
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