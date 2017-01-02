Konya'da yarın 3 Ocak okullar tatil mi? Valilik açıklaması son dakika haberleri
Konya'da yarın 3 Ocak okullar tatil olacak mı? Konya'da okullara yarın kar tatili var mı sorularının cevabı geldi. Yurdun bir bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı öğrencilerin okullar tatil olacak mı? diye sormasına neden oluyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Konya'da yarın kar yağışı etkili olacak.
Soğuk hava ve yağışın etkili olduğu Konya'da yarın da 3 Ocak 2017 Salı Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı etkili olacak. Konya'daki öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı? Okullara kar tatili var mı? sorularının cevabını geldi. Konya'da yarın hava sıcaklığı -4 derecede olacak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ise yoğun sis var. Meteoroloji'den Konya'da buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Rüzgar ise değişik yönlerden hafif olarak esecek.
İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edilirken, 4 ilçede de taşıma sistemle eğitime ara verildi.
Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ahırlı ve Seydişehir İlçeleri'nde okullar yarın tatil edilirken, Meram, Selçuklu, Hadim ve Taşkent İlçeleri'nde taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün verildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -1°C Çok bulutlu
IZMIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, gece saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (700 m. rakım üzerinde) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
ANTALYA °C, 13°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
OSMANİYE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yağış almayan yerlerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor
ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı
KARAMAN °C, 0°C Çok bulutlu
KONYA °C, -1°C Çok bulutlu SİVAS °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BARTIN °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop, Amasya ve Tokat ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN °C, -9°C Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı IĞDIR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Gaziantep, Batman, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; Gaziantep ,Kilis ve Batman çevrelerinde yağmurlu, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu Ş
ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.