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Konya'da yarın 3 Ocak okullar tatil mi? Valilik açıklaması son dakika haberleri

Konya'da yarın 3 Ocak okullar tatil olacak mı? Konya'da okullara yarın kar tatili var mı sorularının cevabı geldi. Yurdun bir bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı öğrencilerin okullar tatil olacak mı? diye sormasına neden oluyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Konya'da yarın kar yağışı etkili olacak.

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Soğuk hava ve yağışın etkili olduğu Konya'da yarın da 3 Ocak 2017 Salı Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı etkili olacak. Konya'daki öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı? Okullara kar tatili var mı? sorularının cevabını geldi. Konya'da yarın hava sıcaklığı -4 derecede olacak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ise yoğun sis var. Meteoroloji'den Konya'da buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Rüzgar ise değişik yönlerden hafif olarak esecek.

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edilirken, 4 ilçede de taşıma sistemle eğitime ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ahırlı ve Seydişehir İlçeleri'nde okullar yarın tatil edilirken, Meram, Selçuklu, Hadim ve Taşkent İlçeleri'nde taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BURSA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ISTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAKARYA °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
A.KARAHISAR °C, -1°C Çok bulutlu
 
IZMIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
 
MANİSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
 
MUĞLA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
 
AKDENİZ
 
Çok bulutlu, gece saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (700 m. rakım üzerinde) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
 
ANTALYA °C, 13°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
 
OSMANİYE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.
 
İÇ ANADOLU
 
Çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yağış almayan yerlerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor
 
ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı
 
KARAMAN °C, 0°C Çok bulutlu
 
KONYA °C, -1°C Çok bulutlu SİVAS °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BARTIN °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
 
BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Çok bulutlu, Sinop, Amasya ve Tokat ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.
 
GÜMÜŞHANE °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor. 
 
SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor.
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ARDAHAN °C, -9°C Parçalı ve çok bulutlu
 
ELAZIĞ °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı IĞDIR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, Gaziantep, Batman, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; Gaziantep ,Kilis ve Batman çevrelerinde yağmurlu, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu
 
GAZIANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu Ş
 
ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu

Yorumlar

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umutcan02.01.2017 23:43
Vali bey okullar tatil edermisin cocuklar usuyor yazik gunah evlerinde otursunlar yatsinlar lütfen Rica ederim azcik dusun. Vali bey
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vali amca bakarmısın bi02.01.2017 21:05
sabah okula giderken donuyoz vali amcacım şu merkez ilçelerini tatil yapıyor bugün eve 6 da geldim okulum 4.30 ta bitmesine rağmen sabah okula 2.ders başladıktan sonra gittim tatil olmasını evde yatıp eğlenmek için değil can güvenliğimiz için istiyoruz vali bey gordüğünüz uzere zaten kar yağıyor servislerimizin kar lastiği yok sabah kaaaaç kişi ittirerek yola katlanıyoruz zaten okula giderken virajlarda bugun bi arabaya çarptık can güvenliğimiz tehlide vali amca tatil yapıyer valicim
  • 123
  • 24
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Kübra02.01.2017 21:04
Ya Allah rızası için şu okullar bi tatil olsun. Agliycam şimdi yaa. Yarın sınavım var ve ben hiçbir şey bilmiyorum.
  • 91
  • 23
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fnr02.01.2017 21:00
vali amca lütfen okulları tatil yap hava çok soguk
  • 88
  • 24
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Emre02.01.2017 21:00
Her yer buzdu bide üstüne kar yağdı heryer iyice kaygan oldu tatil olmalı
  • 56
  • 17
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Konya Sevdalisi02.01.2017 19:54
Konyada okullar lütfen tatil edilsinnnnnnnOOO????????????????
  • 82
  • 26
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Okul ogretmeni02.01.2017 19:52
Konya selcukludaki okullar tatil edilmeli.Araclar icin yol acik ama insanlar,cocuklar kaldirimda yuruyemiyor.Onceden buzlanmisti simdi ustune karda yagdi.Catilarda dikikler,araclar cikamiyor yola lütfen ilgilenilsin
  • 79
  • 12
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Zehra02.01.2017 19:10
Konya 3 ocak tatil olsun çok üzüyoruz
  • 56
  • 23
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nazlı ulu02.01.2017 18:35
tatil olsuun
  • 64
  • 15
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Tatil olsun ya02.01.2017 18:09
Hava çok kötü sabahları buzlanma nedeniyle kaza oluyor ve bu da okula geç gitmemize sebep oluyor. Ayrıca sabahları bin defa düşme tehlikesi yaşıyorum... Tatil olsun vali amca... :(
  • 48
  • 10
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Muhammed02.01.2017 17:51
Cok kar yagiyor karatahda tatil yaparsaniz seviniriz
  • 38
  • 20
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