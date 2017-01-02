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Konya'da yarın 4 Ocak okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri

Konya'da yarın 4 Ocak okullar tatil olacak mı? Okullara kar tatili var mı? Konya'da soğuk ve yağışlı hava etkisini yarın da göstermeye devam edecek. Yurdun bir bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı öğrencilerin okullar tatil olacak mı diye sormasına neden oluyor. Bugün 2 ilçesinde okulların tatil edildiği Konya'da 4 Ocak günü için Valilik'ten yapılacak son dakika açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Soğuk hava ve yağışın etkili olduğu Konya'da yarın da 4 Ocak 2017 Çarşamba soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün Konya'nın 2 ilçesinde okullar tatil edildi. 2 ilçede de taşımalı sistemle eğitime ara verilen Konya'da öğrencilerin yarın okullar tatil olacak mı, okullara kar tatili var mı? araştırmaları İnternette devam ediyor. Konya'da bugün hava sıcaklığı -4 derecede olacak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ise yoğun sis var. Meteoroloji'den Konya'da buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Rüzgar ise değişik yönlerden hafif olarak esecek. Konya Valiliği ve MEB'ten yapılacak açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
 

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KONYA'NIN 4 İLÇESİNDE 3 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edilirken, 4 ilçede de taşıma sistemle eğitime ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ahırlı ve Seydişehir İlçeleri'nde okullar yarın tatil edilirken, Meram, Selçuklu, Hadim ve Taşkent İlçeleri'nde taşımalı sistemle eğitime yarın olmak üzere 1 gün verildi.

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BURSA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ISTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAKARYA °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
A.KARAHISAR °C, -1°C Çok bulutlu
 
IZMIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
 
MANİSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
 
MUĞLA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
 
AKDENİZ
 
Çok bulutlu, gece saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (700 m. rakım üzerinde) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
 
ANTALYA °C, 13°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
 
OSMANİYE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.
 
İÇ ANADOLU
 
Çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yağış almayan yerlerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor
 
ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı
 
KARAMAN °C, 0°C Çok bulutlu
 
KONYA °C, -1°C Çok bulutlu SİVAS °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BARTIN °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
 
BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Çok bulutlu, Sinop, Amasya ve Tokat ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.
 
GÜMÜŞHANE °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor. 
 
SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor.
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ARDAHAN °C, -9°C Parçalı ve çok bulutlu
 
ELAZIĞ °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı IĞDIR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, Gaziantep, Batman, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; Gaziantep ,Kilis ve Batman çevrelerinde yağmurlu, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu
 
GAZIANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu Ş
 
ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu

Yorumlar

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Tatil03.01.2017 08:49
Vali amca tatil için tşk ederiz kapıyı açsam içeri penguen girecekti????
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umutcan02.01.2017 23:43
Vali bey okullar tatil edermisin cocuklar usuyor yazik gunah evlerinde otursunlar yatsinlar lütfen Rica ederim azcik dusun. Vali bey
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Vali amca sen çok yaşa emi02.01.2017 23:43
Saol vali amca rahatça ödevimizi yapıp öyle sakince derse gidip sıcacık oturacaz valla bak ödevden başımız kalkmıyor
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üniversiteler de tatil olsun02.01.2017 23:41
Bugün ikindin eve gelirken kaza yapıyoduk arabalar vızır vızır kayıyor her an trafik kazası olabilir. Buna göz yummamalısnz. Kaza olmasa da soğuktan ağlayacak duruma geliyoruz lütfen biraz duyarlı olun
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FAFAA02.01.2017 23:32
TATİL BEYLER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Cemile Nur02.01.2017 23:31
Ben selçuklu da oturuyorum karatayda okuyorum ne yani simdi ben gidecemmi gitmeyecemmi karatayin ne ayricaligi var.
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tuğba02.01.2017 23:29
taşımalı sistemle eğitime ara verildi derken ne demek isteniyor
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ayşe02.01.2017 23:29
selçuklu tatil karatay değil be ben taşıma aracıyla gidiyorum nası iş ya
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Muhammet02.01.2017 23:28
O kadar cok kar yagdiki gelirken yuruyomuyduk ben kendimi yere atacaktim lutfen tatil olsun okulda toplanip dua ediyoz artik
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ahmmet02.01.2017 23:26
vali bey amca allah senden razı lsuuum
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Valilik02.01.2017 23:25
Okullar 3ocak kar yağışı nedeniyle tatil
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eskişehir02.01.2017 23:24
eskişehirde buzlanma var ve belli mahallelerde aşırı bir kar yağışı var yürürken ne kadar bot giysek de ayaklarımız kayıyor lütfen eskişehiri tatil edin
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Tülay02.01.2017 23:24
Karatay tatil değil mı?
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taha02.01.2017 23:19
vali amca lütfen okulları tatil et sabah okula gideken donuyoruz bide hocalar bazen soguk havada toren yapıyor nolur vali amca okulları tatil et maksadım eylenmek deyil maksadım butun cocukalrın guvenli kalması nolur şimdi okulları tatil et bekliyorum yakşamlar saygılar r hürmetler
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mustafa02.01.2017 23:19
vali amca karataya da tatil istiyoruz
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Hakan çimen02.01.2017 23:17
Yau bu hafta komple tatil olsun,zamanında okula gidemiyor,buzdan kayıp düşüyoz.vs. vs.
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İhsan02.01.2017 23:15
Vali bey merkez ilçelerde tatil yapıyorsunuz biz yollarda harab oluyoruz yerler buz okula gidip gelirken zorlanıyoruz sadece 4 ilçenize mi kar yağıyor bizde öğrenciyiz yollarda çok sıkıntılı gereğinin yapılmasını arz ediyoruz ...
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abdullah02.01.2017 23:15
vali amca yarìn tatil olsun araba kayor
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Burcu02.01.2017 23:08
ben tramvayla okula gidip geliyorum ve evimle arası uzak olduğu için kayıp düşme riskleri taşıyorum birçok kezde düştüm.. servisle gelen arkadaşlarımız ise kayma riskine karşılık geç saatte okula ulaşıyolarlar ve ilk 2 dersi kaçırıyorlar. o geç kalıp gelemedikleri derstende sınav oluyorlar. en azından tatil olup ders ertelenirse dersi daha iyi anlayıp sınıfta kalma riskimizde olmaz. bu yorumumu dikkate alırsanız sevinirim.
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Dedo02.01.2017 23:08
Ne olur tatil yapın vali bey amca buzlanma var yollar da kaza yapma durumu var ne olur tatil yapın
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Sude02.01.2017 23:07
Konyada çok kar yagisi ve buzlanma var lütfen okullar tatil olsun
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sudenaz02.01.2017 23:05
Vali amca nezaman açıklama yapacaksınız okullar tatilmi deyilmi bekliyoruz konya Karatay dan
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hasan02.01.2017 23:05
vali amca sabaları otobüse binmek için iki saar sogukta bekliyoruz yarı 3 tane sınavım var ve beni annem salmıyo babamda kızıyo nasıl gidecen diye eger tatil yapmassan benim gibi kişiler okula gidecek ve hastalanacak vebali senin üstüne
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valilik02.01.2017 23:05
Sayın valim yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını istiyorum meram ilçesindeki yollar çok tehlikeli araçlarla yanyana gidiyoruz kaldırımlar kar dolu can güvenliğimiz yok okula giderken başımıza birşey gelirse sorumlusu sizdiniz
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sudenaz02.01.2017 23:01
Vali amca okul servisleri zor geliyor bu kâr da tatil olacakmı okullar merkez konya Karatay dan
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Vali amcaaa02.01.2017 23:01
Tatil karataya yap noluur
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Osman02.01.2017 23:00
Vali bey lütfen okullar tatil olması konusunda geregini yapacagınızı düşünüyorum sevindirin çocukları milletin canını sıkmaya gerek yok.
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Samed02.01.2017 22:59
Sevgili vali amcam, yarın (3 ocak salı günü) okullar tatil olsun artık yaa. Yav hadi okulları tatil edin, benim kafam rahat sizin kafanız rahat???? Benle Sude bekliyoruz haberi :DD
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ayça02.01.2017 22:58
okulum evime çok uzak ve şuan oturduğum yerden otobüs geçmemeye başladı.buzlanmış yolda uzun bir yürüme ile otobüse yetişmeye çalışıyorum.okul çıkışında da 15.05 de dağılan okulumdan evime 17.00 da ulaşabiliyorum.Artık işkenceye dönüşmeye başladı.lütfen tatil yapın (KONYA)
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Nazlı yavuz02.01.2017 22:56
Sayın vali amca ben nazlı her çocuk gibi bende okulların tatil olmasını istiyorum. Evlerin okulların çatısında çığ ve buzlar var eğerki birinin kafasına düşerse tehlikeli olur evet derslerimizden geri kalıyoruz ama sağlığımız daha önemli lütfennokulları tatil et
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sudenaz02.01.2017 22:54
Konya'da okullar tatil mi tatil olmasın vali amca lütfen
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Meseleği Öğrencilik02.01.2017 22:54
Vali Bey, geçen hafta tatil yapılan günler kadar yağış var. Tatil yapıversen ne olacak ki
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Buğrahan02.01.2017 22:53
Arabalar buzlanma sebebiyle kaza yapıyor ve bu etraftaki kişilerin de hayatını riske atıyor sabah okula giderken tir tir titriyoruz ve zorlukla düşe kalka yürüyoruz lütfen tatil olsun vali amca
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berat02.01.2017 22:51
vali amca okulları tatil yap hava çok soğuk
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meltem02.01.2017 22:50
Ay yap işte tatil eline mi yapiscak :/
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AdminBaba_LP02.01.2017 22:47
amaaaa hadi tatilmi değilmi
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Vali AmcA Donutoz02.01.2017 22:47
Vali Amca Nolur Yap Saten Buzluydu Karda Yağdı OLdu
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beyza02.01.2017 22:45
Lütfen vali amcacımmmmm şu okulları tatil yapıver????????
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tatil olsun02.01.2017 22:45
konya tatil olsun
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serra02.01.2017 22:44
vali amca dışarı buz gibi ne olursunuz yarın okullar tatil edilsin bugün az kalsın kaza yapıyorduk
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Tatil istiyoruz02.01.2017 22:43
Vali amca ben bugün okulda merdivenden düstüm ve kolum catladı ama okula gitmek zorundayım cok zorlanıyorum tek basıma yolda yürüyemiyorum kayıyor yerler buz ve hava buz gibi lütfeen tatil yap lütfenn ESKİŞEHİR
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Büşra02.01.2017 22:41
Tatil yap artik sabhlri zor gidyoz okula kaza olyr bizden onmlmi okul
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beyza02.01.2017 22:41
Lütfen okullar tatil olsun vali amcacımmmmmm????
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Ankarada tatil olsun02.01.2017 22:40
Lütfen vali amca ya her yer buz kayıyoruz hava buz gibi zaten Neolurr ya :(
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Lütfen ya az acıyın bize de02.01.2017 22:40
Vali öğrencileri hiç düşünmüyor musunuz yerler buzdan dolayı cok kayıyor ne kadar tehlikeli zamanlar geçiyoruz ve konyada daha gece 4 e kadar kar yağacak tatil istiyoruz ya lütfen....
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vali02.01.2017 22:38
vali tatil yap herzaman serviste yolda kalıyoruz biz itiyoruz beybese kadar çıkıyoz oralar hep karlı
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12233302.01.2017 22:36
Vali camdan baksana okulu tatil yapsana yapmazsan tatil küsecek öğrenciler sana
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sfdvgfb02.01.2017 22:36
valicim malum sabahları hava çok soguk tatil yapıver bi zahmet
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vali amca02.01.2017 22:34
konya da okullar neden tatil olmuyor ve hala şuanda yağıyor başka şehirler olupta konya neden olmuyor biz okula gitmekte ne zorluklar çekiyoruz ya onlar insanda biz değilmiyiz hemen tatil yapmanız gerekiyor ya lütfen ya bazen gidemiyoruz yani birazda konyayi düşünün hiç dusunmeden tatil yapmanız gerekiyor ne kadar kar yağdığını biliyormusunuz ya lütfen tatil yapın sabah okula giderken dönüyoruz servisler yolda kalıyor nolur tatil yapın
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lan02.01.2017 22:33
Ee ama eskisehirde de taş kesiliyo her tarafımız soğuktan gecenin bi vakti okula gidiyoz zaten bura da tatil olsun o zaman
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