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Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruk bölgede yaşayanları tedirgin etti - Obruğu farkeden çoban Şeref Koçhan: 'Sese koyunlarım da tepki verdi. Hayvanlar çok korktu. Sesin geldiği yere baktığımda yine obruk oluşmuş'

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında,  20 metre derinliğinde obruk oluştu.
 
İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Büyük Karakuyu mevkisinde oluşan  obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.
 
Yayla yoluna 50 metre mesafedeki merada oluşan yaklaşık 40 metre  çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan  Şeref Koçhan fark etti.
 
Koçhan, yaptığı açıklamada, koyunlarını otlattığı sırada  şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.
 
Obruk olabileceğini düşünerek meranın içinde gezmeye başladığını  anlatan Koçhan, şöyle konuştu:
 
"Sese koyunlarım da tepki verdi. Hayvanlar çok korktu. Sesin geldiği  yere baktığımda yine obruk oluşmuş. Obruk çevresinde tedbir alınmalı içerisine  düşen olabilir. Sürekli obrukla yatıp kalıyoruz. Her taraf obruk oldu, ne  yapacağımız şaşırdık. Çevremizde 9-10 tane obruk var. Korkulu günler yaşıyoruz.  'Acaba yer çökecek mi, çökmeyecek mi' diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz."
 
Bölgede yaşayan Hikmet Koçhan ise obruğun gündüz vakti koyunlarını  otlatırken oluştuğunu dile getirdi.
 
Obruk tehlikesine rağmen geçimini sürdürdüğü hayvancılığı  bırakamadığını vurgulayan Koçhan, çöken yerlere güvenlik tedbirleri alınmasını  istedi.

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