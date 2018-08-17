18 yaşındaki genç kız protez koluna kavuşmak için yardım bekliyor

Bundan beş yıl önce 13 yaşında iken Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir köpeğin saldırısı sonucu sağ kolu kangren nedeniyle dirseğinden kesilen Fatma Özdemir'e "protez kol" takılması için geniş çaplı yardım kampanyası düzenlendi. Ailesi hayvancılıkla geçinen Fatma'ya doktorlar 18 yaşına geldiğinde protez kol takılabileceğini söylediler, ancak bunun için 50 bin Avro gerektiğini bildirdiler. Yüklü miktardaki paranın bulunması amacıyla da Gündoğmuş Kaymakamı Nursel Karahan tarafından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle bir yardım kampanyası başlatıldı. Eğer para bulunabilirse Fatma Özdemir gençlik umutlarını yeniden yeşertebilecek.

HEYECANLA BEKLİYOR

Fatma Özdemir ise beş yıl önce yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Bahçeye inmiştim, köpekler üst taraftaydı. Arkamdan koşmaya başladılar. Ağaca çıkmaya çalıştım ama başaramadım. Düştüm. Yüzümü korumaya çalıştım, zarar görmeyeyim diye. Fakat köpekler kolumu ısırdı. Sekiz kez ameliyat oldum, kangrene gidiyor dediler. Uyanır uyanmaz baktım kolum sargılı, kesikti, yoktu. Çok kötü bir duydu."

Doktorların kendisine 18 yaşına geldiğinde protez kol takılacağını söylediklerini anlatan Fatma Özdemir, açılan yardım kampanyası sonucu paranın temin edilmesi halinde protez kola kavuşacağı günü şimdi heyecanla bekliyor.

KIZILAY DEVREDE

Bu arada, "protez kol" çağrısına Türkiye Kızılay Derneği'nden de yanıt geldi. Türkiye Kızılay Derneği Antalya Şube Başkanı Cengiz Nizam, "Hem Fatma kızımızla, hem de ailenin diğer fertleri ile görüşme yaptık. Tüm taleplerini resmi bir dilekçe ile Ankara'ya ilettik. Derneğimiz gereken neyse yapmaya çalışacak. Biz de sevinçli haberi bekliyoruz" dedi. Eşiyle birlikte çobanlık yaptığını ve 3'ü erkek, 6 çocukları bulunduğunu söyleyen baba Ramazan Özdemir ise yardım çağrılarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kızılay yetkilileri arayınca mutlu olduk. Bizden tüm bilgilerimizi aldılar. Kızım da büyük bir umut içinde. Bazı hayırseverler de aradı. Ama biz Kızılay'ın bize el uzatacağını düşünüyoruz."

(Milliyet)