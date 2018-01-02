Korkunç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız
İstanbul Bahçelievler'de iğrenç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. 10 yaşındaki kız çocuğu, evleri kentsel dönüşüme girdiği için yerleştikleri akraba evinde istismara uğradı. Dehşete düşüren olay, ailenin küçük kızın davranışlarından şüphelenip kitap rafına gizli kamera koymasıyla ortaya çıktı.
İstanbul Bahçelievler’de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızlarının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.
Küçük kız, ‘Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’ dedi. Küçük kızlarının başına ne geldiğini anlatamaması üzerine aile üyeleri, evdeki kitap rafının içerisine gizli bir kamera yerleştirdi.
Kamera kayıtlarında, ev sahibi olan Hicabi D.’nin (46) küçük kızı yatağına alarak, yorganı üzerlerine kapattıkları görüldü.
Ailenin şikâyeti üzerine Hicabi D. tutuklandı.
Kaynak: Akşam
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