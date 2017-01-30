Koruma altındaki dağ keçilerinin yiyecek arayışı kameraya takıldı

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi aştığı kentin Munzur Vadisi'nde yaşamını sürdüren dağ keçileri, doğanın kar nedeniyle beyaz örtüye bürünmesi yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bu sebeple yüksek kesimlerden vadinin alçak kesimlerine inerek yiyecek arayan dağ keçileri, hem vadi kenarlarında otlayıp karnını doyuruyor hem de su içerek ihtiyacını gideriyor.

Koruma altına alınan dağ keçilerinin vadideki yiyecek arayışı vadiden geçen Tunceli-Ovacık karayolunu kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Vatandaşların ilgiyle izlediği dağ keçilerinin kış koşullarındaki yiyecek arayışı AA muhabiri tarafından da görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının etkilenmemesi için 7 ton yem hazırladıklarını ve ekiplerinin Munzur ile Pülümür vadilerinde yemleme çalışmalarını aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu vadilerde seyahat eden vatandaşların dağ keçileri, domuz, ayı, tilki, kurt gibi pek çok yaban hayvanını görebileceklerini ifade eden Gürsönmez, şunları söyledi:

"Yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nın içinden geçen Tunceli-Ovacık Karayolu boyunca gözlemlenebiliyor. Keçiler kış mevsiminin zorlu şartlarında bazen yiyecek aramak ve su ihtiyacını gidermek için vadi tabanına kadar inebiliyorlar. Bu durum kaçak avcılar tarafından suistimal edilebiliyor. Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek için vadilerde düzenli olarak kontrollerini sürdürüyor. Kontrollerimizin yanı sıra vatandaşların da konuya duyarlılık göstermeleri çok önemli. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kaçak avcıları gördüklerinde bizlere ve jandarmaya haber versinler. Bu yaban hayatı, bu doğa gelecek kuşaklara aktarmak için bizlere emanet bırakıldı. Yaban hayatını koruyup geliştirmek vatandaşlık görevimizdir. Bu konuda doğasever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

Kaçak avcılığın önlenebilmesi için kurum olarak büyük çaba sarf ettiklerini belirten Gürsönmez, "Yaban keçisini avlayanlara hayvan başına 12 bin lira tazminat bedeli ve idari para cezası uyguluyoruz. Kaçak avlananları tespit ettiğimizde birden fazla maddeyi ihlal ettikleri belirleniyor ve buna istinaden 2 bin lira civarında da idari para cezası uygulayıp tüm ekipmanlarına el koyuyoruz." dedi.