Köy öğretmeninin madalyalı öğrencileri

atletizmde 100'e yakın madalya sahibi yapan köy okulundaki öğretmenin çabası Türkiye'nin farklı yerlerinden destek bulurken, yardımseverler sayesinde okulun çehresi değişti.

Eski yataklarda idman yapıp atletizmde başarıya koştular

Suriye sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Oğuzeli'nin Yazılı Mahallesi'nde 4 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Taşkesen'in, öğrencilerine farklı kapılar aralamak için yürüttüğü çalışmaların gazete ve televizyonlarda haber olmasıyla hayırseverler, başarılı öğrencilerin daha iyi bir ortamda antrenman yapabilmeleri için harekete geçti.

Öğretmenlerinin okulun eskiyen ve kullanılmayan sıralarından yaptırdığı uzun atlama sehpası ve atlama sediri ile okulun eski yataklarını atlama minderi olarak kullanarak bölgesel ve il bazlı düzenlenen yarışmalarda 100 civarında madalya kazanan öğrenciler, Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları Derneği (GÜNDER) tarafından yapılan yardımlarla profesyonel sporcuların kullandığı atlama sehpası ve minder gibi malzemelere kavuştu.

Bursa'daki bir firmadan da destek gören öğrenciler, hayalini kurdukları kütüphaneye de kavuşacak. Firmadan sağlanan bütçeyle okuldaki boş bir sınıf rengarenk boyanarak içerisinde 800 kitabın bulunduğu bir bilgi yuvasına dönüşecek.

Okula bir destek de İl Milli Eğitim Müdürlüğünden geldi. Daha önce ana sınıfı bulunmayan bölge okulu, artık prefabrikten ana sınıfına kavuştu. İç tefrişatı süren konteyner, birkaç güne kadar içerisinde 50 civarında çocuğun eğitim alabildiği bir ana sınıfına dönüşecek.

Öğretmen Mehmet Ali Taşkesen,yaptığı açıklamada, öğrencilerin artık daha rahat ve profesyonel olarak spor eğitimlerine devam edeceğini söyledi.

Yapılan yardımlar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Taşkesen, artık eskiye göre çok daha iyi bir çalışma ortamına kavuştuklarını vurguladı.

Öğrencilerin artık sportif ortamla beraber eğitim anlamında da daha fazla destekleneceğini anlatan Taşkesen, "Bursa'daki firmamız, okulumuza kütüphane yaptırıyor. Öğrencilerimize aynı firma eşofman takımı da yaptırıyor. Ayrıca ayakkabı gibi bazı spor malzemeleri konusunda da destek olacaklarını söylediler." dedi.

"Sosyal medyanın gücünü bir kez daha gördük"

Okuldaki gelişmelerin bir video paylaşımıyla başladığını belirten Taşkesen, şöyle konuştu:

"Sosyal medyanın gücünü bir kez daha gördük. Tabii ki medyamız da bize destek oldu ve okuldaki öğrencilere yapılan katkılara vesile oldular. Çocuklarımızın spordaki gelişimlerine de yapılanlar katkı sağlayacaktır. Artık öğretmen arkadaşlarımız bile boş zamanlarında burayı kullanmak istiyorlar. Tüm bunlar, aslında köy okulunda birşeyleri başardığımızı gösteriyor."

Taşkesen, okula yapılan yardımlar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür etti.