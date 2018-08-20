Artvin'de bulunan sansar ölüsü köylüleri korkuttu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan ve hangi tür olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü köylüleri korkuttu. Uzmanların incelediği hayvan ölüsünün sansar olduğu belirlendi.
- DHA
Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde Ahmet Yaralı, Koşnahal mevkiinde bir hayvan ölüsü buldu. Köylüleri korkutan ve hangi hayvana ait olduğu belirlenemeyen hayvan ölüsü için haber verilmesi üzerine Artvin Çoruh Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayvanları Bölümü uzmanları devreye girdi.
Ekibin yaptığı incelemede, hayvan ölüsünün sansar olduğu belirlendi.
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