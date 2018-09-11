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Vatandaş sel sularına kapılan ineği kurtardı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde vatandaşlar, sel sularına kapılan ineği kurtarmak için seferber oldu.

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Sivas'ın Samankaya köyünde etkili olan şiddetli sağanağın  ardından sel oluştu.  Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a  ait ineği yaklaşık 11 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören  vatandaşlar da dere kenarından hayvanla birlikte ilerledi.
 
Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı.
 
Beline bağladığı iple dereye giren bir kişi, ipin bir ucunu çamura  saplanan ineğe bağladı. Köylüler, diğer ucu traktöre bağlanan hayvanı dereden  çıkarttı.
 
Kurtarılan inek, sahibi Kıyvat'a teslim edildi.

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