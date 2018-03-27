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Köylülerin saatlerce uğraştığı tomruk 30 saniyede yine dereye yuvarlandı

Rize'nin Camidağı köyünde köylülerin dere yatağından çıkarmak için saatlerce uğraşarak yola çıkardıkları tomruk bir tekme ile 30 saniyede yine dereye yuvarlandı.

  • İHA
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Rize merkeze bağlı Camidağı köyünde köylülerin dere yatağından çıkarmak için saatlerce uğraşarak yola çıkardıkları tomruk bir anlık dikkatsizlik ve tomruğa atılan tekme sonucu 30 saniyede yine dereye yuvarlandı.
 
Camidağı Köyü Köseler mevkiinde Sinan Köse dere kenarında kesmiş olduğu kızıl ağaç kütüğünü dereden çıkarmak için çalışma başlattı.
 
Uzun uğraşlar sonrasında kütüğü halatla kamyonete bağlayan Köse ve arkadaşları kütüğü saatler süren uğraşların ardından dere yatağından çekerek yola çıkarmayı başardı.
 
 
Halatları sökülen tomruk yolun kenarına çekilmek istenirken tomruğu yolda yuvarlamak için atılan bir tekme sonucu bir anda yön değiştirerek 30 saniyede çıkartıldığı dere yatağına yuvarlandı. Köse ve arkadaşları ise uzun süre tomruğun tekrar dereye yuvarlanmasının şokunu atlatamadı.

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