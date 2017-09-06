KPSS memur atamaları alımları 2017 ne zaman olacak? KPSS 2. tercih işlemleri!

Memur alımı ataması 2017 ne zaman sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. KPSS 2. tercih yerleştirme ne zaman? Her sene tekrarlanan merkezi sınavlardan biri olan KPSS 2017 yılında Mayıs ayında gerçekleştirildi. Adaylar KPSS oturumları arasından kendilerine uygun olanlara başvurularını yapıp, sınav ücretini yatırdıktan sonra girdiler. Kamu kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar memur alımlarını yakından takip ediyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na 7 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bildirmeye başladı. Kurumların taleplerini bildirmeleri için son tarih 6 Ekim olarak açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2017 yılının KPSS 2. Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 ile 23 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacak. Memur olmak isteyen binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Haziran 2017 tarihinde yapılan ilk atamalarda lise mezunu 244 memur ataması, önlisans mezunu 961 memur ataması ve lisans mezunu 1.575 memur ataması yapıldı. KPSS memur atamaları ile ilgili yapılan güncel açıklamalara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Kamu kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar memur alımlarını yakından takip ediyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na 7 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bildirmeye başladı. Kurumların taleplerini bildirmeleri için son tarih 6 Ekim olarak açıklandı.

Daha Sonra Devlet Personel Başkanlığı bu kadro taleplerini incelemeye aldıktan ve gerekli onay işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ÖSYM'ye Tercih Kılavuzunu gönderecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2017 yılının KPSS 2. Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 ile 23 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2017 /1 için tercihler 21 Haziran ile 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. Rekor düzeydeki KPSS katılımına nazaran açılan kadro sayısını yetersiz bulan adaylar 2. yerleştirme için daha fazla kadro talebinde bulunuyorlar. Yapılan güncel memur alımı açıklamalarını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KPSS 2. TERCİH YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar memur alımlarını yakından takip ediyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları kadro taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na 7 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bildirmeye başladı. Kurumların taleplerini bildirmeleri için son tarih 6 Ekim olarak açıklandı. 14 Kasım Salı ve 23 Kasım Perşembe tarihleri arasında KPSS tercihleri alınacak.

2 BİN 780 ATAMA YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi aracılığı ile 21 Haziran 2017 tarihinde başlayan merkezi atama ile toplam 2 bin 780 kişilik memur ataması yapıldı. Lise mezunu 244 memur ataması, önlisans mezunu 961 memur ataması ve lisans mezunu 1.575 memur ataması yapıldı.

KPSS 2017/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2017/1 başvurusu yapacak olan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesine girerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tercihler sisteme kaydedildikten sonra kılavuzun son kısmında yer alan bankalardan birisi aracılığıyla ya da ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ bölümü aracılığıyla yerleştirme ücreti ödenmelidir. 15 Türk Lirası olarak belirlenen yerleştirme ücretini bankadan yatıracak adaylar 4 Temmuz mesai saati bitimine kadar, ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ bölümünü kullanacak adaylar da 4 Temmuz saat 23.59’a kadar ödemelerini yapabilirler. Bu süreler içerisinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

KPSS 2017/1 BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KPSS 2017/1 başvuruları, 2016 KPSS puanına sahip olan Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans öğrencileri tarafından yapılacak. KPSS’de tek yıl ve çift yıl ayrımı nedeniyle 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girmiş olan adaylar sadece A grubu kadroları müfettişlik, kaymakamlık gibi kadrolar için başvuru yapacak.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

KPSS tercih ücreti ödemek için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan birincisi ÖSYM’nin ödemeler bölümü diğeri ise kılavuz sonunda yer alan bankalardır. Kılavuz sonunda yer alan bankalar şunlardır;

Akbank tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak adaylar hariç)

Albaraka Türk tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak adaylar hariç)

Finansbank tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası internet bankacılığı ve tüm şubeleri (KKTC’den başvuru yapacak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası internet bankacılığı ve tüm şubeleri

Halkbank tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı

Ziraat Bankası internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Yerleştirme ücretlerinin son ödeme tarihi 4 Temmuz Salı günüdür.