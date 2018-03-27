KPSS YKS ALES DGS YDS sınav tarihi ne zaman 2018 ÖSYM sınav takvimi nasıl
KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ne zaman? 2018 ÖSYM sınav takvimi nasıl? soruların yanıtlarını araştıranlar için det ayları bu haberimizde derledik. ÖSYM'nin 2018 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı. 2018 ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2018 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. İşte 2018 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ve ÖSYM sınav takvimi...
KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ne zaman? 2018 ÖSYM sınav takvimi nasıl? soruların yanıtlarını araştıranlar için det ayları bu haberimizde derledik. ÖSYM'nin 2018 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı. 2018 ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2018 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. İşte 2018 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ve ÖSYM sınav takvimi...
Hayallerini gerçekleştirmek için sınavlara girecek milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haber ve açıklamalarda. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. İşte her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi...
AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI (ALES)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan ALES'in başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek ALES'ler hakkında detaylı bilgi...
2018-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018
2018-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018
Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan YDS'nin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar YDS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek YDS sınavları hakkında bilgiler...
2018-YDS İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018
2018-YDS Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018
Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018
Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018
Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019
2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018
YÜKSEKÖĞRETİM KURUM SINAVLARI (YKS)
YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...
1. Oturum (TYT)
Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
2. Oturum
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
YKS Yabancı Dil Oturumu
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018
TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
2018-TUS 1. Dönem
Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018 -BİTTİ
Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018 - AÇIKLANDI
2018-TUS 2. Dönem
Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018
Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018
E-YDS
YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun aldığı kararla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 7 Nisan 2013 tarihinde uygulanmaya başlanan, Nisan ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen merkezi bir sınavdır. E-YDS ise bu sınavın bilgisayar üzerinden yapılan bir versiyonudur.
e-YDS 2018/2 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018 - YAPILDI
Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018 - AÇIKLANDI
e-YDS 2018/3 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Mart 2018 - YAPILDI
Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018 - BİTTİ
Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018 - AÇIKLANDI
e-YDS 2018/4 İngilizce
Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018
Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018
ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2018-YDS İlkbahar Dönemi
Sınav: 01.04.2018 10:15
Sonuç: 26.04.2018
DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit
Sınav: 07.04.2018 14:45
Sonuç: 03.05.2018
EKPSS
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
2018-EKPSS
Sınav: 22.04.2018
Sonuç: 17.05.2018
EKPSS
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
2018-EKPSS / KURA
Sınav: 02.05.2018
Sonuç: 30.05.2018 23:59
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/4 İngilizce)***
Sınav: 28.04.2018 14:45
Sonuç: 19.04.2018 23:59
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2018-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav: 06.05.2018 10:15
Sınav: 07.06.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/5 İngilizce)***
Sınav: 12.05.2018
Sonuç: 03.05.2018
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2018-İSG 1. Dönem
Sınav: 20.05.2018
Sonuç: 12.06.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/6 İngilizce)***
Sınav: 09.06.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/7 Arapça/Rusça)***
Sınav: 10.06.2018
Sonuç: 10.06.2018
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Sınav: 23.06.2018 10:15
Sonuç: 31.07.2018
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sınav: 24.06.2018 10:15
Sonuç: 31.07.2018
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
24.06.2018 15:45
01.03.2018 12:00
21.03.2018 23:59
04.04.2018
04.04.2018 23:59
31.07.2018
e-ALES
Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(e-ALES 2018/1)
Sınav: 01.07.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/8 Almanca/Fransızca)***
Sınav: 07.07.2018
Sonuç: 28.06.2018
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2018-DGS
Sınav: 08.07.2018
Sonuç: 02.08.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
( e-YDS 2018/9 İngilizce)***
Sınav: 08.07.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav: 22.07.2018
Sonuç: 31.08.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav: 28.07.2018
Sonuç: 31.08.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav: 29.07.2018
Sonuç: 31.08.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
05.08.2018
31.08.2018
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2018-TUS 2. Dönem
12.08.2018
11.09.2018
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
12.08.2018
11.09.2018
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2018-YDS Sonbahar Dönemi
09.09.2018
04.10.2018
DUS
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2018-DUS
16.09.2018
09.10.2018
STS Diş
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2018-STS Diş Hekimliği
Sınav: 16.09.2018
09.10.2018
EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2018-EUS
Sınav: 23.09.2018
11.10.2018
e-ALES
Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(e-ALES 2018/2)
30.09.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav: 07.10.2018
08.11.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/10 İngilizce)***
13.10.2018
04.10.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav: 04.11.2018
29.11.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/11 İngilizce)***
Sınav: 10.11.2018
01.11.2018
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2018-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav: 18.11.2018
20.12.2018
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2018/12 İngilizce)***
Sınav: 08.12.2018
29.11.2018
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav: 09.12.2018
04.01.2019
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2018-İSG 2. Dönem
Sınav: 15.12.2018
31.10.2018
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2018-YDUS
23.12.2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.