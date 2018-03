KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ne zaman? 2018 ÖSYM sınav takvimi nasıl? soruların yanıtlarını araştıranlar için det ayları bu haberimizde derledik. ÖSYM'nin 2018 yılında gerçekleştireceği sınavlar belli oldu. KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın gerçekleştireceği tarihler açıklandı. 2018 ÖSYM sınav takvimi daha önce açıklanmıştı. Öğrenciler KPSS, ALES, DGS, YDS ve YKS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2018 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenirse ilgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. İşte 2018 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS sınav tarihi ve ÖSYM sınav takvimi...









Hayallerini gerçekleştirmek için sınavlara girecek milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haber ve açıklamalarda. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. İşte her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi...



AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI (ALES)



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan ALES'in başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek ALES'ler hakkında detaylı bilgi...



2018-ALES İlkbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018



Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018



2018-ALES Sonbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018



Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018



Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018



YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS)



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan YDS'nin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar YDS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek YDS sınavları hakkında bilgiler...



2018-YDS İlkbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018



Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018



2018-YDS Sonbahar Dönemi



Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018



Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018



Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018



KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)



Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.



2018-KPSS Ortaöğretim



Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018



Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018



Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018



2018-KPSS Ön Lisans



Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018



Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018



Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018



2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)



Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018



Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018



Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019



2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)



Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018



Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018



Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018



YÜKSEKÖĞRETİM KURUM SINAVLARI (YKS)



YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...



1. Oturum (TYT)



Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



2. Oturum



Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



YKS Yabancı Dil Oturumu



Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018



Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018



DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)



DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.



Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018



Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018



Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018



TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS)



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.



2018-TUS 1. Dönem



Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018



Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018 -BİTTİ



Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018 - AÇIKLANDI



2018-TUS 2. Dönem



Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018



Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018



Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018



E-YDS



YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun aldığı kararla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 7 Nisan 2013 tarihinde uygulanmaya başlanan, Nisan ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen merkezi bir sınavdır. E-YDS ise bu sınavın bilgisayar üzerinden yapılan bir versiyonudur.



e-YDS 2018/2 İngilizce



Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018 - YAPILDI



Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018 - AÇIKLANDI



e-YDS 2018/3 İngilizce



Sınav Tarihi: 10 Mart 2018 - YAPILDI



Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018 - BİTTİ



Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018 - AÇIKLANDI



e-YDS 2018/4 İngilizce



Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018



Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018



Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018



ÖSYM 2018 SINAV TAKVİMİ



YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS İlkbahar Dönemi

Sınav: 01.04.2018 10:15

Sonuç: 26.04.2018



DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit

Sınav: 07.04.2018 14:45



Sonuç: 03.05.2018



EKPSS

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-EKPSS

Sınav: 22.04.2018



Sonuç: 17.05.2018



EKPSS

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-EKPSS / KURA



Sınav: 02.05.2018

Sonuç: 30.05.2018 23:59







e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/4 İngilizce)***

Sınav: 28.04.2018 14:45

Sonuç: 19.04.2018 23:59



ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav: 06.05.2018 10:15



Sınav: 07.06.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/5 İngilizce)***

Sınav: 12.05.2018

Sonuç: 03.05.2018



İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

2018-İSG 1. Dönem

Sınav: 20.05.2018



Sonuç: 12.06.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/6 İngilizce)***

Sınav: 09.06.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/7 Arapça/Rusça)***

Sınav: 10.06.2018

Sonuç: 10.06.2018



YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Sınav: 23.06.2018 10:15



Sonuç: 31.07.2018



YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sınav: 24.06.2018 10:15



Sonuç: 31.07.2018



YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

24.06.2018 15:45

01.03.2018 12:00

21.03.2018 23:59

04.04.2018

04.04.2018 23:59

31.07.2018



e-ALES

Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(e-ALES 2018/1)

Sınav: 01.07.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/8 Almanca/Fransızca)***

Sınav: 07.07.2018

Sonuç: 28.06.2018



DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2018-DGS

Sınav: 08.07.2018



Sonuç: 02.08.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

( e-YDS 2018/9 İngilizce)***

Sınav: 08.07.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav: 22.07.2018



Sonuç: 31.08.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav: 28.07.2018



Sonuç: 31.08.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav: 29.07.2018



Sonuç: 31.08.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

05.08.2018



31.08.2018



TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-TUS 2. Dönem

12.08.2018



11.09.2018



STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

12.08.2018



11.09.2018



YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS Sonbahar Dönemi

09.09.2018



04.10.2018



DUS

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-DUS

16.09.2018



09.10.2018



STS Diş

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2018-STS Diş Hekimliği

Sınav: 16.09.2018



09.10.2018



EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-EUS

Sınav: 23.09.2018



11.10.2018



e-ALES

Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(e-ALES 2018/2)

30.09.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav: 07.10.2018



08.11.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/10 İngilizce)***

13.10.2018

04.10.2018



KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav: 04.11.2018



29.11.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/11 İngilizce)***

Sınav: 10.11.2018

01.11.2018





ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav: 18.11.2018



20.12.2018



e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2018/12 İngilizce)***

Sınav: 08.12.2018

29.11.2018





KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav: 09.12.2018



04.01.2019



İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

2018-İSG 2. Dönem

Sınav: 15.12.2018

31.10.2018



YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2018-YDUS

23.12.2018