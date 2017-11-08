KPSS’siz memur alımı başvuru Lise mezunu kamu personel alım şartları neler

Memur alımları nasıl yapılacak? KPSS memur alım başvur işlemi ve lise mezunu başvuru şartları neler? ayrıntıları haberimizde. Kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS en az 60 puan ve KPSS şartsız memur alımları yapılıyor.Danıştay Başkanlığı, BOTAŞ ve Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yayımladığı ilanlar ile en az lise mezunu çok sayıda personel alımı yapacaklarını açıkladı. KPSS 60 puan şartı ile yapılan alımların detayları haberimizin devamında. 3 Kamu kurumu tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı ile çok sayıda personel alımı yapılacak. Kamu kurumlarına sınavsız ya da KPSS şartı olmadan da memur alımı yapılmaktadır. KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara Kpss Şartı aranmadan Memur Alımı yapılabilecek. Memur olarak göreve başlamak isteyen kişilerin belirli şartların taşımaları gerekiyor. KPSS şartı olmadan kamuya 30 bin memur personel alınıyor. Kamu kurumları ve Kamu kuruluşları bünyelerinde bulunan memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı alım duyurusu devam ediyor. Hangi kurum kaç memur alacak? Alım sürecinde aranan şartlar neler? Mülakat sistemi ile mi alınacak? Başvurular nasıl yapılacak? gibi soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde..



Danıştay 17 Personel Alımı



Danıştay tarafından önceki gün DPB'de ve Danıştay resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu 17 personel alımı yapılacak. Yapılan son açıklamada 23 Ekim günü ilana başvurualrın başlayacağı ve 27 Ekim günü saat 17.00'da sona ereceği belirtildi.



BOTAŞ 112 Personel Alımı



Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yayımlanan ilanda kurum bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu 112 personel alımı yapılacağı belirtildi.



Bulanık SYDV 5 Personel Alımı



Muş Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan ilanda 4 büro görevlisi ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 5 personel alımı yapılacak.



Kasım ayında Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacak toplamda 30 bin memur personel alımı yapacaklar. Kamu Kurumları veya Kamu Kuruluşları sürekli duyurularına devam ediyor. Kasım'da Memur Alımı yapacak kurumlar Nelerdir? Her ay da olduğu gibi Kasım ayında da alımlar devam ediyor. Birçok Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşu bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı duyurularını gerçekleştirmektedir. Kamuya alım ilanları, Devlet Personel Başkanlığı, İŞKUR ve Resmi gazete tarafından yayımlanmaktadır. Kamuya alımlar kasım ayında da devam edecek olup binlerce aday kamuya alınacktır. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda başvurularını yapabilecekler ve Kasım ayında memur olmak şansını yakalayacaklar. Alımı yapılacak adaylardan bazı nitelikler aranmaktadır. Adaylar bu nitelikleri taşımaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilirler. Her ay da olduğu gibi Kasım ayında da alımlar devam ediyor. Bir çok Kurum veya kuruluş bünyelerinin memur personel ihtiyacını gidermek için çok sayıda memur perosnel alınacak. Adaylardan genellikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması veya ilanda Hükümlü personel alımı adı geçiyorsa hükümlü olma şartlarını kabul etmek,



Bir çok Kurum veya kuruluş bünyelerinin memur personel ihtiyacını gidermek için çok sayıda memur perosnel alınacak. Kamuya Kasım ayında alım yapacak olan kurumların bir çoğu KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bazı kurumlarKamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaktadır. Adaylar geçerlilik süresi dolmamak şartı ile, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Bazı kurumlar ise 50 puan ile de alım yapabilmektedir. Lise mezunu adaylardan KPSSP94, Önlisan mezunu adaylardan KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylardan KPSSP3 puan türünden puan almaları istenecektir.



HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Her ay da olduğu gibi Kasım ayında da alımlar devam ediyor. Bir çok Kurum veya kuruluş bünyelerinin memur personel ihtiyacını gidermek için çok sayıda memur perosnel alınacak. Adaylardan genellikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması veya ilanda Hükümlü personel alımı adı geçiyorsa hükümlü olma şartlarını kabul etmek, En az ilköğretim mezunu olmak şartı ile lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, görevini yapmasına engel olabilecek olan herhangi bir sağlık problemi olmaması, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. madesindeki şartları taşımak, yapılacak olan güvenlik soruşturmasından veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, yaş şartı, herhengibir sosyal güvenlik kurumundan yanşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacaktır. Tabiki bunlar dışında kurumun alım yapacağı pozisyon da belirtilen özel şartları ve kadro seviyesine göre eğitim şartlarıda aranacaktır. Bu şartlara uygun adaylar başvuru yapabilir.

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Kamuya Kasım ayında alım yapacak olan kurumların bir çoğu KPSS şartı aramamaktadır. Ancak bazı kurumlarKamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramaktadır. Adaylar geçerlilik süresi dolmamak şartı ile, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Bazı kurumlar ise 50 puan ile de alım yapabilmektedir. Lise mezunu adaylardan KPSSP94, Önlisan mezunu adaylardan KPSSP93 ve Lisans mezunu olan adaylardan KPSSP3 puan türünden puan almaları istenecektir.

Buna istisnaden KPSS Şartı olmadan alım yapan kurumları sıralayacak olursak; Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, Diyanet işleri başkanlığı şu anda alımı geçerli olan duyurulardan belirttikleri gibi adaylardan KPSS şartı aramayacaktır.

KASIM AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI

Kasım ayı memur personel alımı ilanlarını isinolsa.com ailesi olarak sizler için bir arya topladık ve herhangi bir başka sayfa gezmeksiniz buradan ilanlara ulaşabilsiniz. Aşağıda hazırladığımız tablo yardımı ile alım yapacak kurumuma, alım sayısına, KPSS şartının olup olmadığına, son başvuru tarihlerine ve ilanların detaylarına ulaşabileceksiniz.

KAMUYA ALIMLARDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Bazı kurumlar KPSS şartı arıyorken bazı kurumlar ise KPSS şartı aramamaktadır. Özellikle TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜSEB gibi kurumlar şu anki alımlarında KPSS şartı aramamaktadır. Ancak elbetteki hepimiz biliyoruz ki memur kadrolarında iyi bir yerlere gelmek isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavından ellerinden geldiği kadar en yüksek puanı almaya gayret gösteriyorlar. Adaylardan alım esnasında, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, Lise Mezunları için KPSSP94, Lisans mezunları için KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puan aranacaktır. Adaylar başvuru yapabilmeleri için kurumların belirlediği taban puan kadar puan almış olmaları gereklidir. Şu anda kamuya KPSS 60 puan ile alım yapan kurumlarda mevcuttur. Buna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.



KPSS’SİZ MEMUR ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLAR



Kamu kurumlarına sınavsız ya da KPSS şartı olmadan da memur alımı yapılmaktadır. KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara Kpss Şartı aranmadan Memur Alımı yapılabilecek. Memur olarak göreve başlamak isteyen kişilerin belirli şartların taşımaları gerekiyor.



Cumhurbaşkanlığı Memurlukları,



TBMM Memurlukları,



Bakan Yardımcılıkları,



Başbakan Başmüşavirleri,



Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları,



TOKİ,



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,



Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları,



Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu,



TUİK, – AB Bakanlığı Memurlukları,



Bakanlar Kurulu Sekreterliği,



Milli Savunma Bakanlığı,



Diyanet,



MİT,



Milli Savunma Bakanlığı,



Anayasa Mahkemesi.



Özel Kalem Müdürlükleri,



Vali Kadroları,