Kredi kartı borcu yüzünden ailesi dağıldı

3 çocuklu Ahmet Çocuk'u, küçük kızını da yanına alan eşi terk etti. Bir oğlu askerde olan Ahmet Çocuk, 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki oğlu Furkan ile 2 odalı kiralık bir evde adeta yaşam mücadelesi veriyor. Asker oğluna bir harçlık bile gönderemediğini anlatan 51 yaşındaki Ahmet Çocuk, borçları yüzünden şeker hastası oğlu Furkan'ı ne tedavi ettirebiliyor ne de okula gönderebiliyor.

Komşularının maddi ve manevi desteği ile ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Ahmet Çocuk, tarla ve bahçe temizliği işlerinden aldığı 40-50 lirayla geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Borçları yüzünden eşinin kendisini terk ettiğini, borçları ödemek için tekrar çektiği kredinin hayatını mahvettiğini anlatan Ahmet Çocuk, "Borçlarımı kapatmak için kredi çektim, emekli maaşımın şuan tamamını kesiyorlar. Zaten aldığım bin 300 lira. Onun da tamamını kesiyorlar. 3 kez çektim krediyi, önceki çektiklerime de yetmedi. Tekrar bir daha çektik, derken faiziyle 50 bin lirayı geçti" dedi.

Tek çocuğu ile 2 odalı kiralık bir evde kaldıklarını anlatan Çocuk, "Yanımda kalan çocuğum şeker hastası. Onu okutamıyoruz maddi sorunlardan dolayı. Tedavi olmak istiyor, maddi sorunlardan dolayı olamıyor. Ameliyatla sağlığına kavuşabileceğini söylüyorlar ama o da kaldı. Okula gönderemiyoruz, annesi terk ettiğinden dolayı morali de bozuk. Sıkıntılar var" diye konuştu.

ASKERDEKİ OĞLUMA HARÇLIK GÖNDEREMİYORUM

Büyük oğlunun askere gittiğini belirten Çocuk, "Onun da sıkıntıları büyük. Çünkü harçlık bile gönderemiyoruz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ben günlüğe gidiyorum. Günlükte 50 lira, 40 lirayla günümüz geçiyor. Ev kirasını ödemeye çalışıyorum. Bazen komşularım yardımcı oluyor. Maddi manevi yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kumkuyu Mahalle Muhtarı Ramazan Kasap da ailenin borçlar yüzünden dağıldığını belirterek, "Askerine para gönderecek bir durumu yok. Okuyacak olan çocuğumuzun giyeceklerini belki bizler alıyoruz ama hastalığında ilacında devletimizin yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

"OKUMAK İSTİYORUM"

Ailenin ortanca çocuğu Furkan ise sağlığına kavuşmayı ve okula dönmeyi istiyor. Arkadaşlarıyla okulda oyun oynamak istediğini anlatan 6. sınıf öğrencisi Furkan Çocuk, "Ben okula gitmek istiyorum. Eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklet sürmek istiyorum, koşmak, oynamak istiyorum" dedi. Çocuk, "Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Televizyonlardan izliyorum, herkese yardım ediyor, bize de yardım etsin" şeklinde konuştu.

Küçük Furkan, en büyük isteğinin annesinin eve dönmesi olduğunu da söyledi.