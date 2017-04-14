Küçük çocuk engelli babasını her gün gezdiriyor
Deaş saldırıları nedeniyle önce Suriye'ye, ardından Türkiye'ye göç edip Manisa’ya yerleşen Iraklı ailenin en küçük bireyi olan 7 yaşındaki çocuk, her gün tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli babasını gezdiriyor.
- DHA
Manisa’nın Yunusemre İlçesindeki bir bodrum katında yaşamını sürdüren Iraklı 7 kişilik aile, DEAŞ saldırıları nedeniyle önce Suriye'ye, ardından Türkiye'ye göç edip, 5 ay önce de Manisa'ya yerleşti.
10 yıl önce bir trafik kazası sonucu sol ayağı ve sağ elinin bir bölümünü kaybeden aile reisi 55 yaşındaki Sabbah Halil İbrahim, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.
'Babama akülü araç alınmasını istiyorum'
Bodrum katına yaşayan Sabbah Halil İbrahim'in en büyük destekçisi, ailenin en küçük bireyi, ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlu Suid Sabbah Halil. Aile fertlerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen babasına minik bedeniyle adeta ayak olan Suid, onu istediği yere götürüyor.
Küçük elleriyle babasını gezdiren Suid'i görenlerin yüreği burkuluyor. Suid ise tek isteğinin, hayırsever vatandaşların yardımıyla babasına bir akülü araç alınması olduğunu söylüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.