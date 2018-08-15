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Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz eden kişiyi Vatandaşlar linç etmek istedi

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istedi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Abdullah K. isimli şahıs mahalledeki parka giderek oyun oynayan küçük kız çocuklarına kendisini doktor olarak tanıtıp taciz girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar  şahsı boş bir alanda yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından uzun süre dövülen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan şahıs emniyete götürüldü.
 
Şahsın akli dengesinin yerinde olamadığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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