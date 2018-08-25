Kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
Erzurum'da, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Nihat Eser (40) yönetimindeki traktör, Yakutiye ilçesine bağlı Karagöbek Mahallesi yakınlarındaki çaya devrildi. Eser, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine giden AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eser'in cenazesi, 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Dört çocuk babası Eser'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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