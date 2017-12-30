Kullanılmayan otel odasında ölü bulunan kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sonrası cesedin, boyun kısmında boğulma izi olan bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp birimine gönderildi.

Kimlik tespiti için kimsesizler araştırıldı

Adli Tıp Kurumu’ndan kadının boğularak öldürüldüğü raporu gelmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri kent merkezinde kadının kimlik tespiti için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Son 3 ay içerisinde emniyete gelen kayıp ihbarları, Bolu’da yaşayan kimsesiz ve sokakta yaşayan kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Dilek Diner’in izine rastlayamadı.

Öldürülen kadının Dilek Diner olabileceği üzerine araştırmalarını genişleten ekipler, yapılan çalışma sonucu Diner’in sevgilisi olan 32 yaşındaki Tevfik K.'yi Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşadığı evinde gözaltına aldı.

Sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınan Tevfik K., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti 3 ay önce işlediğini itiraf ederek, "3 ay önce Dilek’le Bolu kent merkezinde buluştuk. Bir süre sonra aramızda tartışma çıktı ve kavga etmeye başladık. Kavganın büyümesi üzerine Dilek’i D-100 Karayolu üzerinde kulanılmayan bir otelin 2’inci katına götürdükten sonra boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı 32 yaşındaki Tevfik K.or, adliyeye sevk edildi.