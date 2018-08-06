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Bağcılar'da künkün içine sıkışan çocuk kurtarıldı

Bağcılar'da künkün içine sıkışan minik çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

  • İHA
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Olay, dün 17.00 sıralarında Bağcılar'da yaşandı. Arkadaşları ile oyun oynayan minik çocuğun boynundaki kolye, caddede bulunan künkün içine düştü. Künkün içerisine girerek kolyesini almaya çalışan çocuk, sıkışıp kaldı. Tüm çabalarına rağmen künkten çıkamayan çocuk arkadaşlarından yardım istedi. 
 
Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minik çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
 
 
Çalışmalardan zarar görmemesi için minik çocuğun başına baret takan itfaiye erleri, etrafını da battaniye ile kapladı.
 
Ardından çalışmaya başlayan itfaiye ekipleri, künkü titizlikle kırdı. İtfaiyenin çabaları sonucu minik çocuk, sıkıştığı yerden kurtarılarak ailesine teslim edildi. 

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