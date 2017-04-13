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Kural ihlali canından ediyordu! O anlar kamerada

İstanbul’da seyir halinde olan hafriyat kamyonu, ters yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza sonucu metrelerce uzağa savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sarıyer-Kilyos kavşağında meydana gelen olayda Kilyos’dan Sarıyer istikametine giden motosikletin sürücüsü Alpay Üstün, kavşağa geldiği esnada ters yöne girdi. O esnada Kilyos istikametine seyir halinde olan Tuncay Adıgüzel idaresindeki hafriyat kamyonu, motosiklete çarptı.

Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü Üstün, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucunda yaralandı. Kamyon ise çarpmadan 5 metre sonra durabildi.

Olay sonrası yaralanan ve yerde hareketsiz bir şekilde yatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yardım için koşuştururken, kamyon sürücüsünün vatandaşların gelmesi sonrasında aracından inerek yaralının yanına gelmesi de dikkat çekti. Yaralı sürücü, kendisine yardım için gelen vatandaşların arasındaki bir sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın hemen sonrası sokak köpeklerinin kaza yerine koşması ise gözlerden kaçmadı.

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ters yöne girerek yoluna devam ediyor.Bu sırada kavşakta dönmeye çalışan hafriyat kamyonu motosiklete çarpıyor. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşüyor.

“Buraya artık trafik ışıkları koyulsun”

Kazayı gören Tarık Şahin, “Kamyon Bahçeköy istikametinden dönerken, motosiklet sürücüsü kavşağı dönmeyerek ters yöne giriyor. Kamyoncu o esnada motosiklete çarpıyor. Sürücü yere düşüyor, sağlık personeli bir kadın minibüsten inerek müdahale etti. Burada bunun benzeri kazalar yaşanıyor. Tersten gelen oluyor, kavşağı dönmek istemiyorlar. Buraya artık trafik ışıkları koyulsun” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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