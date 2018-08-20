Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 En güzel Bayram mesajları kısa uzun ve anlamlı sözler neler? Müslüman dünyası Kurban bayramı için tüm hazırlıklara başladı. Sevdiklerine yakınlarına dostlarınıza göndermek istediğiniz En güzel, en kısa, en anlamlı, duygu dolu Kurban Bayramı kutlama mesajları burada. 2018 En güzel ve en yeni bayram mesajları, smsleri sözleri (21 Ağustos 2018 Salı) Özenle hazırladığımız Kurban Bayramı SMS'lerini sizler için haberimizde paylaştık. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı için saatler kaldı. Vatandaşlar bu mübarek gün için sevdiklerine En güzel Kurban Bayramı mesajını göndermek istiyor. Sevdiklerine en özel mesajları göndermek ve onlara hatırlandığını göstermek için doğru adrestesiniz. SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi ortamlardan sevdiklerinin bayramını kutlayacak olanlar için en güzel en çok kullanılan 2018 Kurban bayramı mesajları sizlerle… Anlam dolu Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel resimli bayram mesajları haberimizde yer almaktadır. Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. Buna Arapça’da “Udhiyye” denir. Kurban, Allah Teâlâ’nın ihsan buyurduğu varlığa bir teşekkürdür. Kurban ibadeti İslâmiyetten önce de vardı.

2018 Bayram mesajları!

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

*Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

*Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.

*Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.

*Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

EN GÜZEL RESİMLİ KURBAN BAYRAM MESAJLARI





KISA- UZUN BAYRAM MESAJLARI

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı bayramlar.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve sevdiklerime hoş geldin Kurban. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin! Hayırlı bayramlar.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurbɑn Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar.

Allahım! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Bayramlar.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…

Bereketiyle gelen Kurbɑn Bayramı sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun. Hayırlı Bayramlar.

Sevdikleriniz ile mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar.

KURBAN NİÇİN KESİLİR?

Kurban Allah rızası için kesilir. Müslümanlar arasında sevgi, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma duygularını geliştirir. Zenginle fakir arasında bir gönül köprüsünün temellerini atar. Kurban kesen kişinin Allah'a bağlılığı artar. O'na yakın olmanın huzurunu yaşar.

Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim ve İsmail gibi Allah'ın emirlerine uymaya hazır olduğunu sembolik bir davranışla göstermiş olur.

Ayrıca kurban, insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Kurban kesen kişi, Allah'ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban ibadeti dinen maddi açıdan uygun sayılan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban keserken okunacak dua kısa ve ezberlemesi basittir. Ancak ezberleyemeyenler en rahat okuyacağı şekilde bir kağıda yazarak da kurban başında duayı okuyabilir.

İşte Kurban keserken okunacak dua: "Allahümme inni veccehtü vechiye lillezii fetara's-semavati vel-arda hanifen ve ma ene mine'l-müşrikiin"

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazının kılındığı yerlerde namazın ardından, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazından sonra başlar. Ancak kurban kesim zamanı konusunda mezheplere göre farklılıklar vardır. Hanefilere göre kurban kesimi bayramın 3. gününün akşamına kadar devam ederken, bu süre içerisinde gece ve gündüz kurban kesilebilir, fakat gündüz kesilmesi daha uygundur. Diğer taraftan Şafiilerde ise 4. günün gün batımına kadar kurban kesimine devam edilmesinde bir sakınca yoktur.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir boğaz tarafı kıbleye çevrilir. Hayvana acı çektirecek, canını yakacak hareketlerden kaçınarak, eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır.

Daha önce dediğimiz gibi besmele çekmekle ve dua okumakla başlanan kurbanlık kesiminde; usulüne göre kesim yapmak için hayvanın nefes ve yemek borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. İslamiyet'te hayvanın omuriliğinin kesilmesi ise mekruh (yasak olmasa da, yapılmaması istenen) kabul edilir. Bu işlemin ardından hayvanın canının çıkması beklenir. Hayvanın başı gövdesinden canı çıktıktan sonra ayrılır. Kurbalık keserken hayvana kesinlikle eziyet edilmemelidir. Ayrıca acı çektirmemeye özen gösterilmelidir. Bu nedenle kurbanın işin ehli kimseler tarafından kesilmesi doğrudur. Ayrıca kurban kesimi esnasında çevre kirletilmemelir. Dinimizin gerekliliklerinden biri olan temizlik konusuna dikkat edilmelir. Yine aynı alanda birden fazla kurban kesilmesi halinde bir kurbanlığın diğerini görmeyecek şekilde kesiminin yapılması gerekir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, KURBAN ETİ AKRABAYA VERİLİR Mİ?

Kurban kesiminin tamamlanmasının ardından kurban etinin dağıtılması önem taşıyan konulardandır. Kesilen kurbanın eti öncelikle üçe bölünür. Bunun bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara dağıtılır. Diğer bir bölümü ise akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılır. Diğer bir kısmının ise evde yenmesi tavsife edilir. Yani kurban etinin bir bölümünü akraba, eş dosta verebilirsiniz. Hem kültürümüz gereği, hem dinimiz gereği özellikle komşularla, dostlarla, muhtaç ve yoksullarla paylaşmak oldukça önemlidir.

KURBANLIĞIN YENİLMEYECEK YERLERİ NERELERİDİR?

Öncelikle kurban yalnızca etleri helal olan hayvanlardan kesilmelidir. Hangi amaçla kesilirse kesilsin; kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları, dübürleri ve yumurtaları (husye) tahrimen mekruh olarak kabul edilir. Öte yandan Maliki ve Şafii mezheplerinde ise kurbalığın yumurtalarını (husye) yemek caizdir. Bu kısımların toprağa gömülmesi yahut kedi ve köpek gini hayvanlara verilmesi doğrudur.