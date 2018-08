Kurban bayramı tatili ne zaman kaç gün sürecek 2018 Kurban bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor

Kurban bayramı ne zaman? 2018 Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Kurban bayramı için geri sayım başladı. Türkiye'de, Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı'nın hangi gün olduğunu merak ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala daha çok araştırılıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yerini alan satıcılar müşterilerini beklemeye başladı. Uzmanlardan da vatandaşlara Kurban Etiyle ilgili uyarı geldi etin odun ateşinde pişirilmesi gerektiği ve etin ateşte fazla tutulmaması ve siyahlaşmamasına da dikkat edilmesi hususunda uyarılar geldi.Kurban Bayramı, Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. İki dini bayramdan biri olan kurban bayramı, aynı zamanda akrabaları ziyaret etmeye vesile olmakla birlikte çalışanlar içinde tatil imkanı sağlıyor. Bu yüzden kurban Bayramı ne zaman aylar öncesinden sorgulanıyor. İşte Kurban bayramı ile ilgili merak edilenler



KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?



Merak edilen Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN!



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.





Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı



Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba



Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe



Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma



KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



18 Ağustos Cumartesi 1

19 Ağustos Pazar 2

20 Ağustos Pazartesi 3

21 Ağustos Salı 4

22 Ağustos Çarşamba 5

23 Ağustos Perşembe 6

24 Ağustos Cuma 7

25 Ağustos Cumartesi 8

26 Ağustos Pazar 9



KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ



İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00



Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46



İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11



Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati



İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ



YAZ sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşanıyor. Tatil merkezlerinde rezervasyonlar yüzde 95'in üstüne çıktı, bayrama kadar da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.



BAZI STANDARTLARDAKİ OTELLERDE HİÇ YER KALMADI



9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye'deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95'in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.



ALTERNATİF TURLARDA KARADENİZ BÖLGESİ CAZİP



Başkan Bağlıkaya, bayram tatili için en fazla rağbet gören bölgelerin başında başta Ege ve Akdeniz'in sahil bölgelerinin geldiğini vurguladı. Ayrıca akraba ziyaretlerinin de turizm hareketini beraberinde getirildiğini kaydeden Bağlıkaya, alternatif tatil turlarında da ciddi bir yoğunluk olduğunu ve özellikle bu alanda Karadeniz bölgesinin büyük talep gördüğünü aktardı.



KARADENİZDEKİ SEL FELAKETLERİNİN BÖLGEDEKİ TURİZME ETKİSİ



Karadeniz bölgesindeki tatil otellerinde doluluk oranlarının yüksek olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, özellikle son günlerde Ordu ve Rize bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinin turizm sektörünü çok ciddi anlamda etkileyeceği yönünde bir düşünce taşımadığını dile getirerek, "Tam tersine vatandaşların o bölgelere daha fazla seyahat etmelerini teşvik etmek lazım. Hem bölgedeki vatandaşların morali ve motivasyonu için önemli hem de bölge ekonomisine katkısı açısından çok önemlidir. Bayramda o bölgeye gitmeyi planlamayan vatandaşların bile gitmelerinde fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?



Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.



İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.



Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.



Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi