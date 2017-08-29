Kurban fiyatları 2017 ne kadar Küçükbaş Büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu

Büyükbaş küçükbaş hayvan fiyatları, kurban fiyatları 2017 vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Migros kurbanlık fiyatları C Her sene Müslümanlar dini gün ve bayramlarda yapılması gereken ibadetleri yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden dini hicri takvimdeki dini günlerin ne zaman olduğun ve miladi takvime göre hangi günlere denk geldiğini yayınlıyor. Kurban Bayramı 2017 yılında 1 Eylül ve 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Arefe günü ise 31 Ağustos’ta olacak. Kurban Bayramı’nda maddi durumu elverişli olan Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirirler. Et ve Süt Kurumu'nun piyasadan canlı hayvan alım fiyatları küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara göre değişkenlik gösteriyor. Büyükbaş kurbanlığın hisse fiyatı ise 1295 lira olarak belirlendi. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ila bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bazı vatandaşlar kurban pazarlarından kurbanlıklarını alırken, bazıları marketlerden almayı tercih ediyor. Bazı vatandaşlar ise hayır kurumlarına ücret vererek kurban ibadetini yerine getiriyorlar. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hali hazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirtti.

Türk Kızılay İstanbul Şubesi, bu yıl kurban hisse bedelini yurt içinde 735, yurt dışında ise 500 lira olarak belirledi. Kurban bedeline son 5 yılın en büyük zammının geldiği de görüldü. Hayırseverler ayrıca, “0212 5223030” numaralı telefonu arayarak, görevli personellerin yardımıyla ya da Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, Akbank çekmeköy Şubesine banka yoluyla da kurban bağışı yapabilecek.

BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hali hazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirterek, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son yıllarda kırmızı et üretim sorununun yaşandığına dikkati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiriciden kaynaklanmadığını, Anadolu topraklarının küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olduğunu ve yetiştiricilerin de alın teriyle bu mesleği yaptıklarını söyledi.

Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stoku bulunduğuna işaret ederek, "İthalata ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş hayvan sayısı da yeterlidir." ifadesini kullandı.

Halen canlı küçükbaş hayvan piyasasında fiyatların kilogram başına 17-19 lira seviyesinde olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."

MİGROS CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Migros 12 kilogramlık koçu 995 TL’den, 16 kilogramlık koçu ise bin 155 TL’den satacağını açıkladı. 21 kilogramlık 1/7 oranında eşit hisse büyükbaş ise bin 295 TL’den satılacak. Öte yandan tercih eden müşteriler, kurbanlarını ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Koruncuk (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı'na bağışlayabilecek.

CarrefourSA’da ise “Küçükbaş Karaman Kurban Paketi” 990 TL, 1/7 oranında “Büyükbaş Kurbanlık Hisse” bin 190 TL, “Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi” bin 90 TL, “Küçükbaş Keçi Kurban Paketi” 950 TL olarak belirlendi.

A101 KURBANLIK FİYATLARI

Bu yıl A 101 marketleri de kurbanlık satışı yapıyor. A 101 kurbanlık fiyatları şöyle açıklandı : Karaman koç kemikli 14-16 kg 995 TL, Dana 1/7 hisse 18-22 kg kemiksiz 1095 TL. A101 kurbanlık alımlarında Bonus, maximum ve world karta özel 9 taksitle ödeme kolaylığı sunuyor.

KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI

Türk Kızılay İstanbul Şubesi, bu yıl kurban hisse bedelini yurt içinde 735, yurt dışında ise 500 lira olarak belirledi. Kurban bedeline son 5 yılın en büyük zammının geldiği de görüldü. Hayırseverler ayrıca, “0212 5223030” numaralı telefonu arayarak, görevli personellerin yardımıyla ya da Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, Akbank çekmeköy Şubesine banka yoluyla da kurban bağışı yapabilecek.

DİYANET VAKFI KURBAN FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL, yurt dışında da 600 TL olarak belirledi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr ve bagis.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir” diye konuştu.

MEHMETÇİK VAKFI KURBAN FİYATLARI

Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten kurban kesim faaliyetine bu yıl da devam ediyor. Mehmetçik Vakfı vekâleten kurban bağışı kabulüne 26 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başladı.

Mehmetçik Vakfı'nın kurban bedeli ise 890 TL veya 245 ABD Doları veya 215 Euro.