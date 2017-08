Kurban fiyatları 2017 ne kadar Küçükbaş Büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu Kurban fiyatları, canlı et fiyatları, küçükbaş büyükbaş hayvan fiyatları bayramın yaklaşılması ile beraber en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Migros kurbanlık fiyatları da açıklandı. Kurban Bayramı 2017 yılında 1 Eylül ve Cuma ve 4 Eylül Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. Müslümanlar bu dini bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Binlerce vatandaş kurban fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaları ilgiyle takip ettiler. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvan kesmeyi tercih ederken bazıları ise büyükbaş hayvan kesiyorlar. Kurbanı tek kişi kesebildiği gibi, ortaklaşa da kesilebiliyor. Bayrama az bir zaman kala Kurban fiyatları 2017 yılında ne kadar olacak sorusu cevap buldu. Et ve Süt Kurumu'nun piyasadan canlı hayvan alım fiyatları küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara göre değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda vakıflara da kurban kesmeleri için bağışlarda bulunulabiliyor. Kurban canlı et fiyatları ve küçükbaş büyükbaş hayvan fiyatları haberimiz içerisinde sizlerle.