Rusya'nın Elbrus Dağı'nda çamur kayması
Elbrus Dağı'nda meydana gelen çamur kayması sonucu 100 turist bölgede mahsur kaldı.
Rusya'da bir stratovolkan olarak bilinen Elbrus Dağı'na giden 301 kişi, hava şartları nedeniyle zor anlar yaşadı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dağda meydana gelen çamur kaymasıyla birlikte bölgede bulunan 301 kişiden 100'ü turist ve bu bölgede mahsur kaldı.
Rusya Acil Durum Servisi bölgede mahsur kalan turistleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
AÇIKLAMA YAPILDI
Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü'nün Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Çamur kayması nedeniyle Prokhladniy-Azau yolunda 301 kişi mahsur kaldı. Kritik bir durum yok, ancak bir aylık yemekleri yok ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayabilirler."
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