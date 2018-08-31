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88 yaşındaki yaşlı adam çalıların arasında bulundu

Düzce’de, kuşburnu toplamak için evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı adam, iz takip köpekleri tarafından çalılık alanda halsiz halde bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Burhaniye Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki İbrahim Süsler, sabah saatlerinde kuşburnu tabir edilen doğal bitkiden toplamak için evinden çıktı. Süsler’in bir daha evine geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
 
İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpekleri ve AFAD tarafından yapılan aramada Süsler, Kalıcı Konutlar 2’inci Bölge Hicret Camii yakınında ağaçlık ve çalılık alanda halsiz ve bitkin halde bulundu.
 
Bulunduğu yerden kurtarılan Süsler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavisi için Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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