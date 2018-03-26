Kütahya’da 2.5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2.5 yıl içinde biri mahalle, 3’ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından 2019 seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenler bir kez daha düşünmeye başladı.