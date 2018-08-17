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Kütahya'da gölete düşen çocuk boğuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, orman yangınlarına müdahale için oluşturulan gölete düşen çocuk boğuldu

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Alınan bilgiye göre, tatil nedeniyle İstanbul'dan dedesinin yaşadığı Eğdemir köyüne gelen Uğur Çakmak (12), arkadaşlarıyla gittiği ormanlık alanda, serinlemek için ayaklarını orman yangınlarına müdahale için oluşturulan gölete soktuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.
 
Diğer çocukların köye dönerek haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, gölete düşen Çakmak'a ulaşamadı.
 
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD'a bağlı dalgıç ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Çakmak'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
 
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Çocuklarının ölüm haberini alan baba Selim ve anne Süla Çakmak'ın İstanbul'dan Simav'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. 
 
 

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