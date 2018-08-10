Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kütahya'da önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförünü aracın içinde sıkıştı

KÜTAHYA'da önünde gitmekte olan kereste yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Murat Orhan, araçta sıkıştı. Orhan'ı itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı olarak kurtardı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 22.30 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 4'üncü kilometresindeki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Murat Orhan yönetimindeki 51 KR 804 plakalı TIR, önünde giden ve polis kontrol noktası olduğu için yavaşlayan Tahir Kocaerkek'in kullandığı 43 KY 992 plakalı kereste yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
 
Kazada Murat Orhan araçta sıkıştı. Orhan, kaza yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Murat Orhon ile kazada hafif yaralandığı belirtilen diğer TIR'ın şoförü Tahir Kocaerkek ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail´den hava saldırısı

İşgalci İsrail´den hava saldırısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA