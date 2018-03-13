Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kütahya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kütahya’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
 
Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu’nun 35. kilomeitresi Ortaca Kavşağı’nda meydana geldi.
 
Alınan bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine gelmekte olan Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs ile, anayola çıkan Hüseyin Yıldırım idaresindeki 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı.
 
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mukadder Yıldırım (36) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Muhammet Mustafa (3) ve Kadir (6) ile eşi sürücü Hüseyin Yıldırım (56) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Yaralılardan 3 yaşındaki Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Kazada hayatını kaybeden anne Mukadder Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna gönderilirken, yaralıların hayati tehlikelirinin davam ettiği belirtildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum´da katliam gibi kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA