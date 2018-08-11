Kutsal topraklarda namaz coşkusu

Mescid’i Haram’a gözyaşları içinde gelen hacı adayları, sabah namazının hazırlıklarına yatsı namazından başladı. Önce tavaflarını yapan adaylar daha sonra Kabe etrafında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Hacı adaylarının kimisi Kabe duvarı ve Hacerül Esved’e dokunarak dua ederken yoğunluk nedeniyle Kabe duvarına ulaşamayanlar ise tekbir ve besmelelerle tavaflarını yerine getirdi.

İbadet huzuruna eriştiler

Sabah namazını Kabe imamının güzel kıraat ve sesi ile kılan hacı adayları, gün boyu ibadet yapmanın huzurunu yaşadı. Geceyi Kabe ve çevresinde geçiremeyen bazı hacı adayları ise sabah namazından sonra Mescid’i Haram’a akın etti. Namaz ibadetlerini yerine getiren hacı adayları Kabe’den çıkarken adeta insan seli oluştu.

Ayşe Nene’den gençlere:Hacca gelin Türkiye’nin en yaşlı hacı adayı 103 yaşındaki Ayşe Topsoy, gençlere seslendi: Yaşlanmayı beklemeyin. Yaşlanınca zor oluyor. 10 yıl önce gelseydim Nur Dağı’na çıkardım.