Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 TIR ve 1 kamyon birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan TIR yol kenarına devrildi. Kaza sonrası karşı istikamette seyir eden bir TIR sürücü, iddiaya göre kazanın fotoğrafını çekmek için yavaşladı. Arkasından seyir eden 2'si TIR 1 kamyonun aniden yavaşlayan TIR'a çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'si ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan otoyolunda kilometrece araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir eden 55 ANG 82 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN ANİDEN DURUNCA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, 1 KİŞİ CAN VERDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

TIR'ı kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada karşı istikamette seyir eden bir kamyon sürücüsü, aniden yavaşlayarak devrilen TIR'ın fotoğrafını çekmek istedi. O esnada TIR'ın arkasından seyir eden 34 DN 5578 plakalı TIR'ın sürücüsü Süleyman Erbaş, kamyona arkadan çarptı. Onun arkasından seyir eden TIR ve bir kamyon ise Erbaş'ın TIR'ına arkadan çarptı. Kaza sonucu Erbaş, şoför mahallinde sıkışarak feci şekilde can verirken, 1 sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beykoz İtfaiye Amirliği, Maden ve Riva itfaiye istasyonuna bağlı ekipler ile vinç çekiciler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Ünver Şahin Özkardeş, "Benim aracım arıza yaptı, orada bekliyordum. Emniyet şeridine geçip orada tamire başladım. Yavaş yavaş giderken, yol ekibi geldi kaza var dedi. Öndeki kırmızı araç karşıdaki kazanın fotoğrafını çekiyordu. Adama devam et dedim, bir şey yapmadım. Arkadan gelen sarı renkli TIR süratli bir şekilde duran araca arkadan çarptı. Sonra herkes birbirine vurdu ortalık karıştı. 1 kişi öldü" dedi.

OTOYOL ÇİFT TARAFLI OLARAK TRAİĞE KAPANDI

Öte yandan kazaları kaldırma çalışmaları sürdüğü esnada kaza edeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazada hayatını kaybeden Erbaş'ın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle delinen yakıt deposuna sokulan çomak dikkat çekti. Seyir eden bazı TIR sürücülerinin ise şoför mahallinden cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü.

Saatler süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekilirken, Sarıyer ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı, Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kazayla ilgili inceleme başlattı.