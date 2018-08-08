Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kuzeyde 20 güneyde 10 dakika yeter

Türkiye'nin her bölgesinde yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli olan güneşlenme sürelerinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Üyesi Berna Aksoy, “Vücudumuz için yeterli D vitamini üretebilmek için saatlerce güneşte kalmamız gerekmez” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öğle saatlerinde sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesinin  yeterli olduğunu ifade eden Aksoy  “Güneşlenme süresi ışınların yeryüzüne daha güçlü ulaştığı Ege ve Akdeniz’de 5-10 dakika kadar kısayken, Marmara ve Karadeniz gibi Kuzey bölgelerde ise 15-20 dakika gibi daha uzundur. Cilt bronzlaştıktan sonra ultraviyole ışınları deriyi geçemediği için D vitamini üretimi de düşer. Bronzlaşmak amacıyla saatler ve günler boyunca güneşlenmek zararlıdır” diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA