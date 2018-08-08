Kuzeyde 20 güneyde 10 dakika yeter

Öğle saatlerinde sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesinin yeterli olduğunu ifade eden Aksoy “Güneşlenme süresi ışınların yeryüzüne daha güçlü ulaştığı Ege ve Akdeniz’de 5-10 dakika kadar kısayken, Marmara ve Karadeniz gibi Kuzey bölgelerde ise 15-20 dakika gibi daha uzundur. Cilt bronzlaştıktan sonra ultraviyole ışınları deriyi geçemediği için D vitamini üretimi de düşer. Bronzlaşmak amacıyla saatler ve günler boyunca güneşlenmek zararlıdır” diye konuştu.