Kuzeyde 20 güneyde 10 dakika yeter
Türkiye'nin her bölgesinde yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli olan güneşlenme sürelerinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Üyesi Berna Aksoy, “Vücudumuz için yeterli D vitamini üretebilmek için saatlerce güneşte kalmamız gerekmez” dedi.
Öğle saatlerinde sadece bir kolumuzun 10-15 dakika kadar güneş görmesinin yeterli olduğunu ifade eden Aksoy “Güneşlenme süresi ışınların yeryüzüne daha güçlü ulaştığı Ege ve Akdeniz’de 5-10 dakika kadar kısayken, Marmara ve Karadeniz gibi Kuzey bölgelerde ise 15-20 dakika gibi daha uzundur. Cilt bronzlaştıktan sonra ultraviyole ışınları deriyi geçemediği için D vitamini üretimi de düşer. Bronzlaşmak amacıyla saatler ve günler boyunca güneşlenmek zararlıdır” diye konuştu.
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