KYK burs başvuruları ne zaman? KYK Başbakanlık bursu öğrenim kredisi başvuru ekranı!

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. KYK başbakanlık bursu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından her sene öğrencilere veriliyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar ve ara sınıflarda okuyan öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Yurt başvuruları 14 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. KYK 2017 burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yeninden burs başvurularını çevrildi. Öğrenciler belirtilen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirecekler. Burs karşılıksız olarak verilirken, öğrenim kredisi alan öğrenciler sigortalı bir işe girdikleri zaman uygun ödeme seçenekleri ile kredi borçlarını geri ödüyorlar. KYK bursu kaç TL ne kadar sorusu cevap buldu. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL'den 450 TL'ye yükseldi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK resmi web sitesine " kyk.gov.tr" adresi girilir. "2017-2018 Öğrenim yılında yurt içinde yükseköğrenim programına girmeye ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklanır.

Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar "yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmesi tıklanır.

Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir.

Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz istenir.

Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören var mı, malvarlığı ,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)

Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir.

Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayrak, 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

• Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen;

18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile,

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi

e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Öğrenci kyk..gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

Vakıf Üniversitesi öğrencileri

LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)

Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAMAZLAR?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANACAK?

İlk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapılmakta iken, 2016-2017 öğretim yılında kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır.

Kurumdan burs/kredi alan öğrencilere, TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BAKAN IŞIK’TAN AÇIKLAMA

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "Geçen yıl başlattığımız uygulamayla, üniversitede temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilerimize 2 bin liraya kadar burs veriyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, geçen yıl başlatılan uygulama ile üniversitede temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilere 2 bin liraya kadar burs verdiklerini hatırlatarak, "Söz konusu uygulama ile öğrencilerin bu alanlara ilgisinin arttığını ve bu bölümleri tercih edenlerin sayısının ikiye katlandığını görüyoruz" dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Işık, ülkede bilimin gelişmesi için geçen yıl önemli bir karar aldıklarını söyledi.

TÜBİTAK bünyesinde başlattıkları program kapsamında, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 5 veya 10 bine giren öğrencilerden, belirlenen alanlarda lisans eğitimine devam eden öğrencilere neredeyse bir memur maaşı kadar destek verdiklerini anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız uygulamayla, üniversitede matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerini içeren temel bilimleri tercih eden başarılı öğrencilerimize 2 bin liraya kadar burs veriyoruz. İlk 5 bine giren öğrenciler 2 bin lira, 5 bin 1 ila 10 bin kişi arasında yer alan öğrencilerimiz ise bin lira bursa hak kazanıyor. Öte yandan, yine ilk 10 bine girerek, bu bölümlerde çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerimize de 750 lira burs veriyoruz."