KYK burs kredi başvuru tarihi son dakika KYK 2017 yurt kayıtları başvuru işlemleri ve ücretleri

KYK burs başvuruları başladı mı? 2017 KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılacak? Yurt kayıtları ne zaman sona erecek? Başbakanlık bursu ve öğrenim kredi başvuruları ne zaman başlayacak? gibi sorularına bu haberimizde yanıt arayacağız. Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya çalışacağız. KYK yurt kayıtları devam ederken burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler büyük bir merakla başvuru tarihlerini araştırıyorlar. KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler KYK burs sonuçlarını başvurudan yaklaşık bir ay sonra öğrenebilecek. Milyonların heyecanla beklediği 2017 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvurularının önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz. KYK burs başvurularının başlayacağı gün kyk.gov.tr sayfasından burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. KYK burs ve kredi başvuruları nerede ve nasıl yapılacağına yönelik tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.



KYK YURT KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR!



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süresi 9 Eylül saat 23.59'da sona erecek.



KYK YURT KAYITLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!



KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!



Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, KYK yurtlarına yerleştirmeye hak kazanan öğrencilere, kayıt ücretlerini yatırmaları için verilen süre bugün bitiyor. Ödemelerle birlikte e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gereken öğrenciler, diledikleri takdirde kazandıkları yurda bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.



Açıklamaya göre KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin, 9 Eylül saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan ‘e-ödeme’ ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. Kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekranda görülebilecek.



Ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılırken, yerleştirmeleri yapılan öğrenciler, 10 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek.



KYK yurtları için yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 11 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara ve boşalan yerlere yerleştirme işlemleri de haftada iki kez yapılmaya devam edilecek.







KYK BURS VE KREDİ BAŞVRU SAYFASI



2017 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından KYK burs ve burs başvuruları resmi internet sayfası yada e devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuruların başlaması ile birlikte öncelikle sonuc.kyk.gov.tr internet sayfasına giriş yapınız. Sayfaya giriş yaptıktan sonra Kredi/Burs İşlemleri başlığı altında KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini görebilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapıp başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.



KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016’da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL’ye çıkmıştı. 2017’de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL’den 450 TL’ye yükseldi.



BURS VE KREDİ NEDİR?



- Burs, T.C. vatandaşı olup, yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız paradır.



- Kredi, yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi olarak desteklemek ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için verilen borç paradır.



BURSTAN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER



- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

- Lisans öğrencileri,

- Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, burstan yararlanabilmektedir.



KYK BURSU KESİLME SEBEPLERİ



- Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

- Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

- Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

- Başarısız olması,

- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

- Öğretim kurumunun kapatılması,

- Kesin hükümle mahkum olması, durumlarında öğrencilerin bursu kesilmektedir.







KYK YURTLARI İÇİN YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?



Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.



Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandı.



KYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını "e-devlet" üzerinden kolayca yapabilecek.



Öğrencilerin, 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. İsteyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek şahsen kayıt yaptırabilecek.

Yedek yerleştirme tarihleri



Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül'de yapılacak.



Ayrıca yıl içinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak öğrencilerin yerleştirilmesine devam edilecek.



KYK İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI'NA YATIRILACAK!



KYK ilk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.



KYK YURT KAYITLARI E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK!



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu olmayacak.



KYK'DA YENİ DÖNEM HEYECANI BAŞLADI!



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yeni eğitim-öğretim dönemi için yatak kapasitesi artırılıyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, yurtlarda yatak kapasitesi artırılıyor. Milyonlarca genç, üniversiteli olmak için yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklerken, 600 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.



Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 748 yurtta 600 binden fazla üniversiteli gence ev sahipliği yapan KYK, daha fazla üniversiteli gencin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkarak yıl sonuna kadar 650 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.



Üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan KYK, aile sıcaklığındaki yurtlarda barınma başta olmak üzere açık büfe yemek hizmetleri, tüm öğrencilere aylık 285 lira beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti veriyor. Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda, odaların içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı ve çalışma masası bulunuyor. Mevcut yurtlarda ise öğrencilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla yenileme ve iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. 2017-2018 öğretim dönemi için ihtiyaçları belirlenen yurt tesisleri, günün ihtiyaçlarına göre modernize ediliyor. Yurt tesis hizmet binalarının tadilat ve onarımlarıyla ilgili çalışmalar yaz ayları süresince devam edecek.