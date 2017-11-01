KYK burs kredi sonuçları son dakika E Devlet KYK sonuç sorgulama ekranı
2017 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arayanlar için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanması hala daha gündemde var olan bir başlıktır. Yapılan başvuruların ardından artık gözler KYK burs sonuçlarına çevrilmiştir. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen Kredi Yurtlar Kurumu başbakanlık burs ve kredi başvuru sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklanması ile birlikte KYK'nin resmi internet sayfası üzerinden yada E Devlet sistemi üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet giriş sayfasına giriş yaptığınız takdirde karşınıza iki bölüm açılacaktır. Karşınıza açılmış vaziyette olarak gelen iki bölümden birinde burs ve kredi ile ilgili bir bölüm yer alır. Online işlemlerin yapılacak olduğu e-Devlet şifresini kimlik bilgileriniz sisteme giriş yaparak KYK burs sonuçları öğrenebileceksiniz. İşte KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredi başvuru sonuçları ve E Devlet sonuç sorgulama ekranı...
KYK 2017 başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? sorusunun yanıtı başvuru yapan üniversite öğrencileri ve velileri tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrenci burs ve geri ödemeli burs başvurusu sonuçlarını öğrenmek için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sayfasını takip ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen bazı hizmetler vardır. Bu hizmetler öğrencilerin eğitim hayatı için oldukça önemlidir. Her yıl düzenlenen üniversite sınavlarına giriş yaptıktan belirli sayıda olan öğrenciler üniversitelere yerleşir. Ailelerinden uzakta yaşamaya çalışan öğrenciler aynı zamanda eğitim hayatlarını da devam ettirerek okumaya çalışırlar. Tabi bu sırada karşılaştıkları bazı maddi sıkıntılar olabilir. Aileden uzakta yaşamak ev, kira, elektrik, su, genel harcamalar olarak bazı sorunlar meydana getirir. Bu meydana gelen sorunlarda her ne kadar aile çocuklarına destek olmaya çalışsa da öğrenciler maddi açıdan yetersiz duruma düşer. Çünkü gerçek anlamda şehir dışında eğitim hayatını devam ettirmek zordur. Maddi açıdan onlara sağlanan destekleri de öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu sağlar. 2017 2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte üniversitelerde okuyan milyonlanlarca öğrenci KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını merak ediyor..
2017 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, KYK burs sonuçları bu hafta açıklanır mı? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. KYK 2017-2018 Burs/kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. KYK burs/kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili net bir tarih verilmedi. Ancak KYK burs sonuçlarının önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Üniversite öğrencileri gözünü 2017 KYK burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın geçtiğimiz sene yapılan başvurular gibi bu senede KYK burs ve geri ödemeli burs başvuru sonuçları Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu sonuçları açıklar açıklamaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.
Bu uyarıya dikkat: 2017 KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, üniversite öğrenci burs hakkını elde etmişse, muhakkak e-Devlet’te “taahhütname onayı” yapması gerekiyor. Onay yapılmadığı taktirde, öğrenci 2017 KYK burs hakkında mahrum kalır.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurum “5 Kasım” a kadar üniversite öğrencilerinden varsa “öncelikli belge”lerin posta ile kuruma gönderilmesini istiyor. Kurum 5 Kasım’dan sonra belgeleri ve başvuruları inceleme altına alacak. Bu durumda sonuçların 5 Kasım'dan sonra açıklanması öngörülebilir.
Öncelikli öğrenciler
Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.
Öncelik belgesi için son gün 5 Kasım
Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.
BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ ARASINDAKİ FARK
T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğrenim Kredisi, Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Katkı Kredisi ise yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.
2018 KYK BURS MAAŞLARI NE KADAR?
2017 - 2018 KYK burs zam oranlarının belli olmasıyla birlikte yeni yılda ne kadar maaş alınacağını ilişkin öğrenciler internet üzerinden sorgulamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, "Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı" açıkladı.
Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.
BURS HAKKI NASIL GİDER?
(-) Not durumunda başarısız olması durumunda.
(-) Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması durumunda.
(-) Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma durumunda.
(-) Yaşanan sağlık sorunu sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumunda .
(-) Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi durmunda.
(-) Öğretim kurumunun kapatılması durumunda.
(-) Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması durumunda.
(-) Kesin hükümle mahkum olması durumunda.
Kısaca KYK adını alan bu kurum üzerinden yurt ve burs hizmeti öğrencilere verilir. Devlet yurdu olarak da bilinen bu yurtlar öğrencilerin de bildiği üzere yapılan başvurular sonucunda meydana gelir. Yurt başvurusu yapan adayların her birine yurt çıkma imkânı vardır. Aynı zamanda burs başvuruları da yapılır. Bir yıl boyunca kesintisiz burs imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle bu gereken başvuruları yerine getirmeleri gerekir. Burs başvuruları devam eden bir süreçtir. Şöyle ki burs başvuruları adı altında yapılan binlerce işlem vardır. Lisans, ön lisans okuyan adayların her biri bu başvuruları yapar. Burs başvuruları henüz daha sonlanmamıştır. Yatay geçiş işlemlerinin sona ermesinden sonra da artık üniversiteye geçiş yapan adaylar da tekrardan burs başvurularını yapmaya başlamıştır. Zaten KYK burs başvuru sonuçları da kasım ayında açıklanacaktır.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet giriş sayfasına giriş yaptığınız takdirde karşınıza iki bölüm açılacaktır. Karşınıza açılmış vaziyette olarak gelen iki bölümden birinde burs ve kredi ile ilgili bir bölüm yer alır. Online işlemlerin yapılacak olduğu e-Devlet şifresini kimlik bilgileriniz sisteme giriş yaparak KYK burs sonuçları açıklandığında burs ya da krediden hangisini alabilecek olduğuna karar verebilirsiniz. Burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim hayatından sonra iş hayatınıza başladığınızda devletten almış olduğunu bu para yardımını geri ödemekle yükümlü olmayacaksınız. Eğer size olur da kredi çıkarsa o zaman öğrenim hayatınız bittiğinde çalışmaya başladığınız da devletten aldığınız bu ücreti geri ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle ilk olarak öğrenciler burs başvurusu yapar. Yaptıkları başvuruların ardından artık KYK burs sonuçlarını merak etmeye başlarlar. KYK burs sonuçları açıklandığında internet üzerinden e-Devlete giriş yaparak KYK burs sonuçlarını kolayca öğrenebilirler. KYK burs başvuru sonuçları açıklandığında zaten internet ortamında hızlı bir şekilde yayılır. Öğrenciler de gereken bilgilere bu sayede pratik bir şekilde ulaşabilirler.
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