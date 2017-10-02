KYK son dakika burs ve öğrenim kredisi başvurusu 2017 KYK burs kredi ve yurt başvuru işlemi ve sonuçları sonuc.kyk.gov.tr

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ailelerinden uzakta bir yerde üniversite okumaya giden öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularını yakından takip ediyor. Henüz başlalamayan KYK burs ve kredi başvurular ile ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan bu ay içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. KYK yurt başvuruları kayıtlar ve yedeklerde Eylül ayından beri devam etmektedir. Yurtkur kayıtları bu hafta sona eriyor. Güvenli ve konforlu yurtlarıyla öğrencilerin ve ailelerin ilk tercihi olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt 6. yedek başvuru sonuçları 1 Ekim 2017 Pazar günü açıklandı. KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruların başlamasıyla birlikte öğrencilerin merak ettiği konuların başlıklarını bu haberimizde derledik. Öğrenciler "KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlayacak? KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri nasıl olacak?" soruların yanıtları bu haberimizde ulaşabilirler.





KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yükseköğrenim öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi veriliyor. Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.







KYK BAŞBAKANLIK BURSU VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını e-devlet sistemi üzerinden veya KYK'nin internet sitesinden yapabilecekler. Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs veya öğrenim kredisi alan öğrencilerin tekrar başvuru yapması gerekmiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girmeleri gerekiyor. KYK burs ve kredi başvuruları geçen 2 Ekim'de başlamış ve 12 Ekim 2016 tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl da Ekim ayının başlarında burs ve kredi başvurularının alınmaya başlayacağını öngörüyoruz.







KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde e-devlet şifreleri ile e-devlet sayfasından burs veya kredi taahhütname onay işlemini yapmaları gerekiyor. Öğrenciler e-devlet üzerinden taahhütname onayı yapmamaları halinde burs ya da kredi alamayacaklar. Kredi ya da burs almak istemeyen öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaklar. Taahhütname onayı yapmayan öğrenci sisteme dahil olmayacağından ertesi yıl yeniden burs/kredi için başvuru yapabilecekler.



KYK BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 2017-2018 yılında uygulanacak olan KYK burs ücretleri hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.







Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yurtlarda barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı da artırıldı. Beslenme yardımı günlük 9,5 liradan 11 liraya yükseltildi. 2002 yılında 50 kuruş olan beslenme yardımı, 2017 yılında 11 TL’ye yükseltilerek yüzde 2200’lük bir artış sağlandı. Geçen yıl eylül ayından bu yana sabah kahvaltısı için 3, akşam yemeği için 6,5 lira olmak üzere günlük 9,5, aylık ise 285 lira olan beslenme yardımı, yeni eğitim-öğretim yılında sabah kahvaltısı için 3,5, akşam yemeği için 7,5 lira olmak üzere günlük 11, aylık ise 330 lira olarak belirlendi.



Şehit ve gazi çocuklarına 21 lira beslenme yardımı

Yurtlarda ücret ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liraya yükseltildi. Beslenme yardımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için 8 lira olmak üzere günlük 12 lira uygulanacak.



Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı! 2017-2018 eğitim öğretim dönemi kredi ve burs konusundaki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında açıkladı. Kredi ve burslar ile beslenme yardımının artırıldığı müjdesini veren Erdoğan, lisans öğrencileri için aylık 470 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 940 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 410 lira burs/kredi ödemesi yapılacağını ifade etti. Erdoğan, beslenme yardımının da 330 liraya çıkartıldığını kaydetti. Göreve geldikleri 2002 yılında üniversite öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu daha sonra 425 liraya çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek. Ayrıca geçen yıl 285 lira olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı, bu yıl bu da 330 liraya çıkartıldı. Kredi burs rakamı yüksek lisans öğrencileri için 470 lira, doktora öğrencileri için ise bin 410 liradır. Bakın nerelerden nerelere geldik. Şimdi yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan, doktora öğrencileri için ise bin 410 lira olan bu rakamlar adeta böyle yani sadece kendini geçindirmek gibi değil, aile geçindirir gibi bir duruma geldi. Şu anda hükümetimizin aldığı bu karar sebebiyle de kendilerine milletim, şahsım adına teşekkür ediyorum. Bunu da ilk defa bu akşam böylece açıklamış oluyoruz."



KYK YURT 6. YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



KYK yurt ilk yedekler 11 - 14 -18 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşti. KYK yurtlarında yer olması halinde bu yedek yerleştirmeler 18 Eylül 2017 tarihinden sonra her Pazartesi ve Perşembe günleri devam etti. En son 18 Eylül Perşembe günü başvurululan KYK 6. yedek başvuru sonuçları dün itibariyle erişime açıldı. KYK yurt yedekleri ile yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri hakkında detayları haberimizde bulabilirler. Yedek sırası bekleyen öğrenciler sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.



KYK YURT YEDEKLERLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER



KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin temel olarak yapması gereken iki şey bulunuyor: süresi içinde ilk kayıt ücretini ödemek ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylamak. Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ya da KYK’nın internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, ödeme ekranından T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkıyor.



İlk kayıt ücretini ödemek için veilen süre yerleştirme tarihine göre belirleniyor. Dolayısıyla yurt hakkı kazanan öğrenci, kendisi için verilen süreyi sonuç görüntüleme ekranından görebilecek.



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenci yine belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirdikten sonra KYK yurtlarında barınmaya başlayabilecek.







KYK YURT ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?



KYK'nın belirlemiş olduğu tarihlerde kadar Ziraat Bankası şube veya ATM'lerinden yapılabilir. Ayrıca YURTKUR internet sayfasından e-ödeme ekranından ilk kayıt ücreti ödenebilir. KYK yurtlarına yedeklerle yerleşen öğrenciler belirlenen tarihlerde ilk kayıt ücretini ödeyen adayların yurt işlemleri tamamlanacak. Ekim ayının ilk haftasında yurt yedek kayıtları sona erecek.



Öncelikli öğrenciler, KYK yurt başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İl ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaraları yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.