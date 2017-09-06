KYK burs/kredi başvuru işlemleri 2017-2018 KYK öğrenim kredisi ve başbakanlık burs başvuru tarihi
KYK 2017 burs/kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlar, değerlendirme nasıl yapılır? Başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arayan üniversite öğrencileri için beklenen ilk açıklama Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geldi. “Üniversite öğrencileri için burs ve kredi müracaatları Ekim ayında başlayacak olup 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda Burs/Kredi kazananlara 2017 Ekim ayından itibaren ödemeler yapılacaktır. Burs ve kredi takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönemde www.kyk.gov.tr internet adresinden ve @GSBYurtkur sosyal medya hesabından da yayınlanacaktır.” KYK yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Yurt kayıtları ise 9 Eylül'e kadar sürecek. 2017-2018 KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi ve yurt kayıt işlemleri ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizler için derledik...
KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte burs başvuruları merak konusu oldu. 2017 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK öğrenim kredisi ve başbakanlık burs başvuruları nasıl yapılacak? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Ajanstan alınan son dakika bilgisine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Öğrencilerin 9 Eylül 23.59’a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de şahsen kaydolabilecek. KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuda uzun süredir milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gidecek tüm öğrenciler (DGS dahil) netleştiğinde başvurular başlıyor.
BURS VEREN KURUMLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KYK YURT KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İLK KAYIT ÜCRETİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER
İlk kayıt ücreti üzerinden bilgi veren kurum şu açıklamayı yapıyor: İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.
Kurum uyarıyor… İlk kayıt ücreti ödendikten sonra e-Devlet’in içerisinde yer alan YURT KAYIT İŞLEMLERİ içerisinde “taahhütname onayı”nın yapılması gerekiyor. Onay yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz oluyor.
YATIRILAN PARA TEKRARDAN GERİ ALINIYOR MU?
Kurumun resmi web sitesindeki açıklamaya göre: Yerleştirmenizin yapıldığı yurt müdürlüğü ile görüşünüz. Size ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçenizi yurt müdürlüğünüze ulaştırınız. Kayıt sildirdiğiniz tarihten sonraki yurt ücreti tarafınıza iade edilir.
Akademik takvime göre kabul edilen öğrenciler yurda giriş yapması zorunlu mu sorusuna kurum “evet” açıklamasında bulunuyor. Yurtta kazanmayı hak eden öğrenci, sonradan yurtta kalmayı istemediği takdirde prosedür nasıl işleyecek?
Başvuru yapan öğrenci, ücret ödemediği taktirde kurum tarafından yerleştirme durumu iptal edilecek.
Başvuru sonuçlarının ardından ismi “yedek sırada” çıkan öğrenci ne yapması gerekiyor?
Açıklama: Kurumca belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanır. Bu sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.
KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER 11,14 ve 18 EYLÜL'DE
Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.
İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.
ÜCRETLER NASIL ÖDENECEK?
Öğrenci, 9 Eylül'e kadar yurda kayıt olma durumu vardır. Kurum ödeme olarak 2 adres gösterdi: Ziraat Bankası ve Yurtkur'un resmi web sitesi. Kurum "Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor." açıklamasında bulundu.
YURT KAYITLARI E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK!
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.
Yurtta barınmaya başlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
KYK bursu T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğrenim kredisi ise Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen Eylül veya Ekim veya Kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır. Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK sorgulama ile burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu resmi web sayfası üzerinde açılan 2017-2018 burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfasına giriş yapınız. Ardından açılacak olan sayfada sizden birkaç kimlik bilginiz istenecektir. Bu bilgiler baba adı, T.C. kimlik numarası, cilt numarası, sıra numarasıve aile sıra numarası gibi bilgilerdir. İstenilen bu bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra ara butonuna tıklayınız. Bu şekilde açılan sayfadan burs ve kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
KİMLER KREDİ VE BURS İŞLEMLERİNDEN FAYDALANABİLİR?
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
-Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),
-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
-Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ
Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.
Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.
Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.
Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.
Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.
Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.
Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım Sonu veya Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.
Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.
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