KYK burs/kredi başvuru işlemleri 2017-2018 KYK öğrenim kredisi ve başbakanlık burs başvuru tarihi

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte burs başvuruları merak konusu oldu. 2017 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK öğrenim kredisi ve başbakanlık burs başvuruları nasıl yapılacak? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Ajanstan alınan son dakika bilgisine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Öğrencilerin 9 Eylül 23.59’a kadar e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de şahsen kaydolabilecek. KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuda uzun süredir milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gidecek tüm öğrenciler (DGS dahil) netleştiğinde başvurular başlıyor.





İLK KAYIT ÜCRETİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

İlk kayıt ücreti üzerinden bilgi veren kurum şu açıklamayı yapıyor: İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.

Kurum uyarıyor… İlk kayıt ücreti ödendikten sonra e-Devlet’in içerisinde yer alan YURT KAYIT İŞLEMLERİ içerisinde “taahhütname onayı”nın yapılması gerekiyor. Onay yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz oluyor.



YATIRILAN PARA TEKRARDAN GERİ ALINIYOR MU?

Kurumun resmi web sitesindeki açıklamaya göre: Yerleştirmenizin yapıldığı yurt müdürlüğü ile görüşünüz. Size ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçenizi yurt müdürlüğünüze ulaştırınız. Kayıt sildirdiğiniz tarihten sonraki yurt ücreti tarafınıza iade edilir.

Akademik takvime göre kabul edilen öğrenciler yurda giriş yapması zorunlu mu sorusuna kurum “evet” açıklamasında bulunuyor. Yurtta kazanmayı hak eden öğrenci, sonradan yurtta kalmayı istemediği takdirde prosedür nasıl işleyecek?



Başvuru yapan öğrenci, ücret ödemediği taktirde kurum tarafından yerleştirme durumu iptal edilecek.

Başvuru sonuçlarının ardından ismi “yedek sırada” çıkan öğrenci ne yapması gerekiyor?

Açıklama: Kurumca belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanır. Bu sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER 11,14 ve 18 EYLÜL'DE



Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.



Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan e-ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.



ÜCRETLER NASIL ÖDENECEK?

Öğrenci, 9 Eylül'e kadar yurda kayıt olma durumu vardır. Kurum ödeme olarak 2 adres gösterdi: Ziraat Bankası ve Yurtkur'un resmi web sitesi. Kurum "Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor." açıklamasında bulundu.

YURT KAYITLARI E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK!

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.



Yurtta barınmaya başlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.





Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.