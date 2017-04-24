KYK personel alımı sonuçları gsb.gov.tr son dakika açıklaması yapıldı mı?

KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu 1044 personel alım başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK, 5-14 Nisan tarihleri arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel gsb.gov.tr online başvuru sistemi üzerinden 1044 sözleşmeli yurt yönetim personeli başvurularını almıştı. Başvuruda bulunan memur adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuru sonuçları yani mülakat sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri 24 Nisan 2017 tarihinde "www.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ve "www.yurtkur.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KYK 1044 PERSONEL ALIM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu personel alımında kurum kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 1044 yurt yönetim personeli alımı yapacağını ifade etmişti. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuru sonuçları ise yani sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri 24 Nisan 2017 tarihinde "www.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ve "www.yurtkur.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir.

1044 PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

-En az lisans mezunu olmak gerekiyor.

-22 Mayıs 2016’da yapılan KPSS’den en az 70 puan alma şartı aranıyor.

– TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yoksun olmamak gerekiyor.

-657 sayılı memur kanununda göre yer alan devlet memurluğuna girişte aranan genel koşulları sağlıyor olmak

-Askerde bile olan adaylar başvuruda bulunabilecek.Yoklama kaçağı olanlara başvuruda bulunamaz

-SGK emekli aylığı almıyor olması gerekiyor

KYK personel alımı için sözlü sınavlar 16 ilde yapılacak olup , başarılı olana adaylar gerekli görevlere atanacaklar.

Sınav Başvuru koşulları şunlardır: Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak gerekiyor. TCK’nın cezai hükümleri ile ilgili hususlara aşağıdaki ilan metninden ayrıca ulaşabilirsiniz. 657 Devlet Memurları Kanununda yer alan devlet memurluğuna girişte aranan genel koşulları sağlıyor olmak da gerekiyor.

Askerlik şartı: Askerde olan adaylar da başvuru yapabilecek. Yoklama kacağı veya bakaya olanlar başvuramayacak.Kredi ve Yurtlar Kurumuna KYK alınacak olan 601 kadın ve 443 erkek sözleşmeli yurt yönetim personeli kontenjan tablosu detaylarına aşağıdaki resimlerden ulaşıp hangi illerde ne kadar alım olacak bakabilirsiniz.Ayrıca SGK emekli aylığı almıyor olmak gerekiyor. Üniversite mezuniyeti olarak en az lisans mezunu olmak gerekiyor. 22 Mayıs 2016 KPSS’den en az 70 puan alma şartı var. Başvurular 5 nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.