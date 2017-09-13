KYK son dakika yurt yedek yerleştirme sonuçları 2017 KYK yurt kayıt işlemleri için gerekli gerekli evraklar nelerdir?

2017 KYK yurt kayıt işlemleri için gerekli gerekli evraklar nelerdir? KYK yurtkur kayıtları nasıl yapılıyor? KYK yedek yurt sonuçları için YURTKUR'un belirlediği tarihe ulaşıldı. KYK ilk yedek yurt kayıtları 9 Eylül'de sona erdi. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylar 10 Eylül itibari ile yurtlarda kalmaya başlayacak. KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı. Güvenli ve konforlu yurtlarıyla öğrencilerin ve ailelerin ilk tercihi olan KYK, binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları kısa bir sürede açıklayarak 1 Eylül'de ilk yerleştirmeleri gerçekleştirdi. Yedek sırası bekleyen gençlerin yerleştirilme süreci ise 11 Eylül 2017 itibarıyla başladı. 11 Eylül’de başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi günleri devam edecek. Dolayısıyla yedeklerin yerleştirilmesi 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez yapılacak.



KYK YURT YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da devam edecek.







KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER :



1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)



Şehit ve gazi çocuğu, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)



% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)



Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)



Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)



Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge)



Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)









2017-2018 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencisi olarak Kurumuza başvuran ve 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma maden ocağında meydana gelen kaza nedeniyle babası vefat eden öğrenciler (ilgili Resmi Kurumdan alınacak belge)



2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)



4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu



5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi



6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.



7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.



Yurtlarda Barındırma Koşulları :



Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir kolu veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç; öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi.

Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,

Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “ Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,

Yabancı Uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,

Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,







Yurt Başvuruları :



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf ve yurt içi yurt dışı değişim programına katılan öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yüksek öğretim programına yerleştiren öğrenciler ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren ,

Özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisanüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, kurum yurtlarında kalıp okulu uzatan artık yıl öğrencileri,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde www.kyk.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru sonucunda; asil listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, asil liste dışında kalan tüm öğrencilere ise yedek sırası verilecektir.



Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi :



a)Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.



b)Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.



c)Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.



d)Yurtta barınmayan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.



e)Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.



f)Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.



g)Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.



h)Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.



ı)Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.



j)Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.



k)Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.



l)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.



m)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.



Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri :



Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.



Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?



a. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

b. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00'a kadar banka aracılığıyla ödenir. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.

c. Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.

ç. Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır.

d. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

e. Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.



Yurt Ücretini Ödemeyenler



Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a. Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10'u mesai bitimine kadar (ayın 10'unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

b. Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.



Depozito Nedir ?



Öğrencilerden zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.



Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler



- Devletin koruması altındaki öğrencilerden,

-Anne ve babası vefat etmiş olanlardan,

-Şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.





İzin İşlemleri :



Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi- Pazar ve diğer resmi tatiller hariç), bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.



Hafta boyunca derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.



Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir :



Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,



Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,



Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,



Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,



Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.



Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?



Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince verilmektedir.



Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.



Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.



Küçük İşletmeler :



Kurum yurtlarında bulunan lokanta- kantin, kafeterya, çamaşırhane, fotokopi, ayakkabı tamiri, terzi, bilardo, vb. işletmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir.