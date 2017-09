KYK yurt kayıt işlemi E Devlet üzerinden nasıl yapılacak? 2017 KYK kayıtları için gerekli evraklar neler?

KYK yurt kayıtları başladı. Yurt kayıtlarının nasıl yapılacağını merak eden üniversite öğrencileri için tüm detayları bu haberimizde derledik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak için başvuruları gerçekleştiren 368 bin 954 öğrencinin başvuru sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara kayda hak kazanmış öğrenciler, işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, daha önce üniversitelerinin bulunduğu şehre bizzat giderek tamamlayabildikleri yurt kayıt işlemlerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlanan "Yurt Kayıt İşlemleri Hizmeti" ile elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yurt kayıt işlemleri 9 Eylül 2017 tarihine kadar alınacak. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.



KYK 2017 YURT KAYIT VE BURS BAŞVURU EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.



Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.



İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.



YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?



Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri, yurt kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Yurt kayıt işlemleri hizmeti ile öncelikle yurda asil olarak kayıt hakkı kazanmış öğrenciler yararlanabilecek. Bu kayıtların tamamlanması ve yurtlarda açık kontenjan bulunması durumunda yedek durumdaki öğrenciler kalan kontenjanlar için yurt kaydını yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecek. Yurt başvuruları 14 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. KYK 2017 burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yeninden burs başvurularını çevrildi. Öğrenciler belirtilen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirecekler. Burs karşılıksız olarak verilirken, öğrenim kredisi alan öğrenciler sigortalı bir işe girdikleri zaman uygun ödeme seçenekleri ile kredi borçlarını geri ödüyorlar. KYK bursu kaç TL ne kadar sorusu cevap buldu. Detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurularının başlama tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların ve bu yıl için verilecek olan meblağların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2017 Ocak itibari ile KYK Burs ve Kredileri, 25 TL bir artış ile 450 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu sene zam oranı geçtiğimiz yıla göre bir hayli az oldu. 2016'da KYK Burs ve Kredileri 70 TL kadar bir zam almıştı ve 400 TL'ye çıkmıştı. 2017'de ise KYK Burs ve Kredi tutarı 425 TL'den 450 TL'ye yükseldi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK resmi web sitesine " kyk.gov.tr" adresi girilir. "2017-2018 Öğrenim yılında yurt içinde yükseköğrenim programına girmeye ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklanır.

Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar "yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmesi tıklanır.

Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir.

Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz istenir.

Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören var mı, malvarlığı ,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)

Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir.

Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayrak, 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Öncelik Belgeleri

• Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen;

18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile,

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi

e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Öğrenci kyk..gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

Vakıf Üniversitesi öğrencileri

LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)

Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAMAZLAR?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANACAK?

İlk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapılmakta iken, 2016-2017 öğretim yılında kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır.

Kurumdan burs/kredi alan öğrencilere, TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



İlk etapta 166 bin civarında öğrencinin hizmetten yararlanması ve üniversitelerin açılış tarihlerine kadar ilk yerleştirmelerin tamamlanması bekleniyor. İlk yerleştirmelerin ardından boş kontenjan yerleştirmeleri, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirme gibi ihtiyaçlara uygun olarak yıl sonuna kadar yeni hizmetin tekrarlı olarak kullanılması da planlanıyor.



Ayrıca, yurtların kayıt tarihleri farklılık gösterebileceğinden Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyurular bölümünün öğrenciler tarafından takip edilmesi isteniyor.



YURT KAYITLARI SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını evlerinden e-kayıt sistemiyle yapacak.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor. Bu kapsamda, Eylül 2017 tarihinden itibaren Eylül’e kadar YURTKUR’a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler "www.turkiye.gov.tr" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek. Bu uygulamanın amacı yurtlara kayıt yaptırmak için bulunduğu ilden kazandığı yurda gitmek zorunda kalan öğrencilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak ve onlara zaman tasarrufu sağlamaktır.



Uygulama, 2017-2018 dönemi için YURTKUR’a asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak.



E-devlet üzerinden kayıt yapabilmek için öğrencilerimizin e-devlet şifresi temin etmesi gerekmektedir.



E-Devlet sistemine giriş için şifre nereden alınır?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devlet kurumları ile olan işlerini internet üzerinden yapabilmek için devlet e-devlet platformunu kurmuştur. Bu platform sayesinde vatandaşlar devlet ile ilgili olan işlerini internet üzerinden online olarak yapabilmektedir.



Devlete bağlı çoğu kurum ve kuruluşun internet uygulamaları bu sistem altında toplanmıştır. Bu sisteme giriş yaparak bütün kurum ve kuruluşların internet uygulamalarına toplu bir şekilde internet üzerinden ulaşabilirsiniz.



Devlet bu sistemi kurarken vatandaşların devlet dairelerinde olan işlerini internet üzerinden yapmalarını amaçlamıştır. Bu sistem ile birlikte vatandaşlar internet üzerinden online olarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Böylelikle devlet dairelerinde oluşan sıra ve kuyruklar azalmıştır. Bu sistemin ana sayfasında E-Hizmetler, kamu kurumları ve belediyeler olmak üzere 3 ana bölüm bulunmaktadır.



E-Hizmetler bölümünde sisteme kayıtlı olan bütün kurumların internet uygulamaları bulunmaktadır. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptığınızda sol tarafta bulunan harflerden birisini seçerek kolay bir şekilde işlem yapacağımız kuruluşa ulaşabilirsiniz. E-hizmetler bölümünde üst tarafta bulunan seçenekler ile hizmetleri bölüm olarak ayırabilirsiniz. Tüm hizmetler linkinde sisteme kayıtlı olan tüm hizmetleri görebilirsiniz. Belediye hizmetleri bölümünde sisteme kayıtlı olan belediyeler ile ilgili yapabileceğimiz bütün işlemleri görebilirsiniz.



E-Devlet internet sistemine giriş yapabilmek için ilk olarak internet sayfasına giriş yapılır.



Elektronik imza seçeneğiyle giriş yapmak isterseniz şahsınıza ait elektronik imza kartınız ile kimliğinizin sistemde kayıtlı olması gereklidir. Eğer sisteme kayıtlı ise kart tipini seçtikten sonra giriş seçeneğini de seçmelisiniz. Bu işlemlerin ardından sisteme giriş yapabilirsiniz. T.C. kimlik kartı ile giriş yapabilmek için sisteme kayıtlı olan T.C. kimlik kartınız olmalıdır. Sisteme T.C. kimlik kartınızı okuttuktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.



Vatandaşlar daha rahat bir yol olduğu için genellikle E-Devlet şifresi ile giriş seçeneğini kullanmaktadır. Bu seçenek ile giriş yapmak için sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girmelisiniz.



Eğer şifreniz yok ise şifrenizi alma işlemi çok basittir. şifrenizi alabilmek için öncelikle T.C. kimlik numaranızın bulunduğu herhangi bir nüfus kağıdına ihtiyacınız vardır. T.C. kimlik numaranızın bulunduğu nüfus kağıdınız ile istediğiniz PTT şubesine giderek 2 TL gibi bir ücret karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan sonra sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreniz girilmelidir.



E-DEVLET NEDİR?



Vatandaşlar tarafından dijital platform üzerinde yer alan bu sanal devlet sisteminde daha güvenli işlem gerçekleştirme fırsatı sunuluyor. Bu neden ile de günümüz modern Türkiye'sinde kamu kurumlarının her geçen gün hızla artan online hizmetleri e-devlet sistemi içerisinde kendisine yer bulurken, vatandaşlar tarafından da 7 gün 24 saat her gerekli durumda internete bağlanabilen her noktada yoğun olarak kullanılıyor. Böylelikle kamu hizmetlerinde mesai saati ve tatil durumu söz konusu dahi olmadan ve çok daha pratik bir şekilde işlemler yapılabiliyor.Günümüzün hızla gelişen teknolojisi kamu kurumlarının da dijital dünyada yer bulmasına yol açıyor. Vatandaşın son derece pratik ve kolay bir şekilde dijital platform üzerinde yer alan online hizmetlerini gerçekleştirebilmelerine imkan veren e-Devlet portalı tüm kamu kurumlarını ve online hizmetlerini tek bir çatı altında bir araya getiren, sanal bir devlet sistemidir.



E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?



e-Devlet uygulaması ile neredeyse tüm kamu işlemlerini bir tık ile yapabilirsiniz. Örnek olarak e-Devlet şifresi ile ösym sonuçlarını, ssk hizmet dökümünü, bağkur hizmetlerini öğrenebilir, vergi borcunu ödeyebilir, elektrik, telefon, dogal gaz, su ödemelerini gerçekleştirebilir ve vergi kimlik numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.



Motorlu Taşıtlar Verginizi sorgulama yapabilir ve ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Türk telekom hizmeti olan telefon rehberi servisine erişebilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse; Beyaz Sayfalar ev abonesi; Sarı Sayfalar iş veya kurum adına kayıtlı telefon bilgisine ulaşmak amacıyla hazırlanmış bir sistemdir.