Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

KYK 2017 yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuçları sorgula

KYK yurt başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu her sene kyk.gov.tr üzerinden burs ve yurt başvurularını alıyor. KYK yurt başvuruları 2017 yılında Ağustos ayında başlayan başvurular 20 Ağustos’ta son buldu. YGS ve LYS sınavlarına girdikten sonra kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, kazandıkları üniversite ile aynı ilde yer alan devlet yurtlarına başvurularını e devlet sistemi üzerinden yaptılar. KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yurtlar hem uygun fiyatlı olması hem de güvenilir ve konforlu olması sebebiyle tercih ediliyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, ilk olarak kendilerine tanınan süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) adresinde yer alan online ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KYK yurt sonuçları 2017 ile ilgili yapılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları Ağustos ayı içerisinde alındı. Adaylar 20 Ağustos’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bünyesinde olan devlet yurtlarına başvurularını gerçekleştirdiler. Lise eğitimini tamamladıktan sonra her yıl binlerce öğrencinin öğrenimlerine üniversitede devam etmek için girdikleri Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavlarının ardından, üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kazandıkları üniversite hangi şehirdeyse o şehirde bulunan yurtlara rahat bir barınma için başvuruyorlar.  KYK 2017 yurt sonuçları ile ilgili yapılan açıklamalar kyk.gov.tr üzerinden vatandaşlara duyuruluyor. KYK sonuçları ne zaman açıklanır sorusu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.

 

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26 Ağustos’tan itibaren devlet kurumları için bayram tatili başladı. Resmi tatil 5 Eylül itibariyle bitecek. 20 Ağustos’ta sona eren yurt başvurularının en geç 15 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Sonuçlar yalnızca bu site üzerinden duyurulacak ve adayların adresine herhangi bir şekilde yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KYK YURT KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, ilk olarak kendilerine tanınan süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) adresinde yer alan online ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödeyecekler.
 
* İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.
 
Ardından yurt kayıt işlemleri için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. E-Devlet'te yer alan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" hizmetinden taahhütname onayı yapılacak ve kayıt tamamlanacak. Kayıt işlemlerinde bu aşamaları yapan öğrencilerin, yurt müdürlüklerinden başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre KYK yurtlarında barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
 
KYK yurtlarında barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerinin adres ve telefon numaraları KYK'nın internet sitesinde yer almaktadır.

HANGİ İLLERDE DEVLET YURDU VAR?

Türkiye'de birçok il ve ilçede devlet yurdu bulunmaktadır. Onlardan bazılarını sizler için derledik.

İL

İLÇE

CİNSİYET

ADANA

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ADANA

CEYHAN

KIZ VE ERKEK

ADANA

KOZAN

KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN

BESNİ

KIZ VE ERKEK

ADIYAMAN

KAHTA

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

KIZ

AFYONKARAHİSAR

BAYAT

KIZ

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

EMİRDAĞ

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

ŞUHUT

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

SULTANDAĞI

KIZ VE ERKEK

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

KIZ

AFYONKARAHİSAR

ÇAY

KIZ VE ERKEK

AĞRI

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

AKSARAY

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

AKSARAY

ORTAKÖY

KIZ VE ERKEK

AMASYA

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

AMASYA

MERZİFON

KIZ VE ERKEK

AMASYA

SULUOVA

KIZ

ANKARA

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ANKARA

ÇUBUK

KIZ VE ERKEK

ANKARA

KALECİK

KIZ

ANKARA

POLATLI

KIZ VE ERKEK

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

KIZ VE ERKEK

ANKARA

NALLIHAN

ERKEK

ANTALYA

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ANTALYA

ALANYA

KIZ VE ERKEK

ANTALYA

MANAVGAT

KIZ VE ERKEK

ANTALYA

KORKUTELİ

KIZ VE ERKEK

ANTALYA

KUMLUCA

KIZ VE ERKEK

ARDAHAN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ARTVİN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

ARTVİN

HOPA

KIZ VE ERKEK

ARTVİN

BORÇKA

KIZ VE ERKEK

AYDIN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

AYDIN

KOÇARLI

KIZ VE ERKEK

AYDIN

KUŞADASI

KIZ VE ERKEK

AYDIN

NAZİLLİ

KIZ VE ERKEK

AYDIN

YENİPAZAR

KIZ

AYDIN

SULTANHİSAR

KIZ VE ERKEK

AYDIN

KARACASU

ERKEK

BALIKESİR

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BALIKESİR

BANDIRMA

KIZ VE ERKEK

BALIKESİR

DURSUNBEY

KIZ

BALIKESİR

HAVRAN

ERKEK

BALIKESİR

BURHANİYE

KIZ VE ERKEK

BALIKESİR

MANYAS

KIZ

BARTIN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BATMAN

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BAYBURT

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BİLECİK

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BİLECİK

PAZARYERİ

KIZ

BİNGÖL

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BİTLİS

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BİTLİS

ADİLCEVAZ

KIZ VE ERKEK

BİTLİS

AHLAT

ERKEK

BİTLİS

TATVAN

KIZ

BOLU

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BOLU

GEREDE

KIZ VE ERKEK

BOLU

MUDURNU

KIZ VE ERKEK

BOLU

SEBEN

KIZ VE ERKEK

BURDUR

MERKEZ

KIZ VE ERKEK

BURDUR

BUCAK

KIZ VE ERKEK

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA