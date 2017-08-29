KYK 2017 yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuçları sorgula
KYK yurt başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu her sene kyk.gov.tr üzerinden burs ve yurt başvurularını alıyor. KYK yurt başvuruları 2017 yılında Ağustos ayında başlayan başvurular 20 Ağustos’ta son buldu. YGS ve LYS sınavlarına girdikten sonra kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, kazandıkları üniversite ile aynı ilde yer alan devlet yurtlarına başvurularını e devlet sistemi üzerinden yaptılar. KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yurtlar hem uygun fiyatlı olması hem de güvenilir ve konforlu olması sebebiyle tercih ediliyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, ilk olarak kendilerine tanınan süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) adresinde yer alan online ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor.
KYK yurt sonuçları 2017 ile ilgili yapılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KYK yurt başvuruları Ağustos ayı içerisinde alındı. Adaylar 20 Ağustos’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bünyesinde olan devlet yurtlarına başvurularını gerçekleştirdiler. Lise eğitimini tamamladıktan sonra her yıl binlerce öğrencinin öğrenimlerine üniversitede devam etmek için girdikleri Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavlarının ardından, üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kazandıkları üniversite hangi şehirdeyse o şehirde bulunan yurtlara rahat bir barınma için başvuruyorlar. KYK 2017 yurt sonuçları ile ilgili yapılan açıklamalar kyk.gov.tr üzerinden vatandaşlara duyuruluyor. KYK sonuçları ne zaman açıklanır sorusu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
26 Ağustos’tan itibaren devlet kurumları için bayram tatili başladı. Resmi tatil 5 Eylül itibariyle bitecek. 20 Ağustos’ta sona eren yurt başvurularının en geç 15 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.
KYK yurt sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Sonuçlar yalnızca bu site üzerinden duyurulacak ve adayların adresine herhangi bir şekilde yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
HANGİ İLLERDE DEVLET YURDU VAR?
Türkiye'de birçok il ve ilçede devlet yurdu bulunmaktadır. Onlardan bazılarını sizler için derledik.
|
İL
|
İLÇE
|
CİNSİYET
|
ADANA
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ADANA
|
CEYHAN
|
KIZ VE ERKEK
|
ADANA
|
KOZAN
|
KIZ VE ERKEK
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ADIYAMAN
|
BESNİ
|
KIZ VE ERKEK
|
ADIYAMAN
|
KAHTA
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
SANDIKLI
|
KIZ
|
AFYONKARAHİSAR
|
BAYAT
|
KIZ
|
AFYONKARAHİSAR
|
DİNAR
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
EMİRDAĞ
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
ŞUHUT
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
SULTANDAĞI
|
KIZ VE ERKEK
|
AFYONKARAHİSAR
|
BOLVADİN
|
KIZ
|
AFYONKARAHİSAR
|
ÇAY
|
KIZ VE ERKEK
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
AKSARAY
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
AKSARAY
|
ORTAKÖY
|
KIZ VE ERKEK
|
AMASYA
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
AMASYA
|
MERZİFON
|
KIZ VE ERKEK
|
AMASYA
|
SULUOVA
|
KIZ
|
ANKARA
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ANKARA
|
ÇUBUK
|
KIZ VE ERKEK
|
ANKARA
|
KALECİK
|
KIZ
|
ANKARA
|
POLATLI
|
KIZ VE ERKEK
|
ANKARA
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
|
KIZ VE ERKEK
|
ANKARA
|
NALLIHAN
|
ERKEK
|
ANTALYA
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ANTALYA
|
ALANYA
|
KIZ VE ERKEK
|
ANTALYA
|
MANAVGAT
|
KIZ VE ERKEK
|
ANTALYA
|
KORKUTELİ
|
KIZ VE ERKEK
|
ANTALYA
|
KUMLUCA
|
KIZ VE ERKEK
|
ARDAHAN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ARTVİN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
ARTVİN
|
HOPA
|
KIZ VE ERKEK
|
ARTVİN
|
BORÇKA
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
KOÇARLI
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
KUŞADASI
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
NAZİLLİ
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
YENİPAZAR
|
KIZ
|
AYDIN
|
SULTANHİSAR
|
KIZ VE ERKEK
|
AYDIN
|
KARACASU
|
ERKEK
|
BALIKESİR
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
KIZ VE ERKEK
|
BALIKESİR
|
DURSUNBEY
|
KIZ
|
BALIKESİR
|
HAVRAN
|
ERKEK
|
BALIKESİR
|
BURHANİYE
|
KIZ VE ERKEK
|
BALIKESİR
|
MANYAS
|
KIZ
|
BARTIN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BATMAN
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BAYBURT
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BİLECİK
|
PAZARYERİ
|
KIZ
|
BİNGÖL
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BİTLİS
|
ADİLCEVAZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BİTLİS
|
AHLAT
|
ERKEK
|
BİTLİS
|
TATVAN
|
KIZ
|
BOLU
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BOLU
|
GEREDE
|
KIZ VE ERKEK
|
BOLU
|
MUDURNU
|
KIZ VE ERKEK
|
BOLU
|
SEBEN
|
KIZ VE ERKEK
|
BURDUR
|
MERKEZ
|
KIZ VE ERKEK
|
BURDUR
|
BUCAK
|
KIZ VE ERKEK
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